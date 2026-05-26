В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль - 26.05.2026, ПРАЙМ
В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль
В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль

Шохин: налог на сверхприбыль уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Мы исходим из того, что windfall в переводе на русский – это налог на сверхприбыль, не связанной с результатами вашей деятельности. Это то, что упало с неба, или золотой дождь посыпался, ветром надуло, или конъюнктура мировых цен изменилась, девальвация национальной валюты произошла, или другой "белый лебедь" прилетел. Тогда правительство, наверное, вправе предлагать поделиться этой прибылью, и windfall уместен", - сказал Шохин.
При этом он заметил, что прибыль в компаниях может распределяться по-разному: она может быть направлена как на выплату дивидендов, так и на инвестиции или обслуживание долга.
"Но те же дивиденды – это хорошо или плохо? С одной стороны, компании платят дивиденды - значит, у них есть жирок. А с другой стороны, если миноритарным акционерам дивиденды не платят, они уйдут с фондового рынка в депозиты. Поэтому, я думаю, Минфин и не торопится здесь делать скороспелые выводы, понимая, что главный источник роста налоговых поступлений – это рост производства. Простой формулы тут нет", - подчеркнул он.
Тема windfall tax (налога на сверхприбыль) появилась в актуальной повестке в марте этого года, когда министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье. При этом, по его словам, такой механизм необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях. Позднее замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил, что такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, наряду с другими механизмами пополнения бюджета.
При этом глава РСПП считает, что налоговые изменения не должны коснуться активно инвестирующих компаний. "Мы в РСПП считаем, что активно инвестирующие компании не должны чувствовать изменений в налоговой системе, благодаря инвестиционным вычетам по налогу на прибыль. Тему федерального налогового инвестиционного вычета мы продолжаем обсуждать с президентом и правительством. Ряд корректировок, мы считаем, уже сделан, но эта тема должна быть учтена в бюджетном процессе на следующую трехлетку", - заявил Шохин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 27 мая в 10.00.
 
