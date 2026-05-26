https://1prime.ru/20260526/rsppy-870214757.html

В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль

В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль - 26.05.2026, ПРАЙМ

В РСПП назвали справедливым налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям, заявил в интервью РИА... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T06:28+0300

2026-05-26T06:28+0300

2026-05-26T06:28+0300

экономика

бизнес

россия

рф

александр шохин

максим решетников

алексей сазанов

рспп

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870214757.jpg?1779766134

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) уместен, когда компании получили ее благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Мы исходим из того, что windfall в переводе на русский – это налог на сверхприбыль, не связанной с результатами вашей деятельности. Это то, что упало с неба, или золотой дождь посыпался, ветром надуло, или конъюнктура мировых цен изменилась, девальвация национальной валюты произошла, или другой "белый лебедь" прилетел. Тогда правительство, наверное, вправе предлагать поделиться этой прибылью, и windfall уместен", - сказал Шохин. При этом он заметил, что прибыль в компаниях может распределяться по-разному: она может быть направлена как на выплату дивидендов, так и на инвестиции или обслуживание долга. "Но те же дивиденды – это хорошо или плохо? С одной стороны, компании платят дивиденды - значит, у них есть жирок. А с другой стороны, если миноритарным акционерам дивиденды не платят, они уйдут с фондового рынка в депозиты. Поэтому, я думаю, Минфин и не торопится здесь делать скороспелые выводы, понимая, что главный источник роста налоговых поступлений – это рост производства. Простой формулы тут нет", - подчеркнул он. Тема windfall tax (налога на сверхприбыль) появилась в актуальной повестке в марте этого года, когда министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье. При этом, по его словам, такой механизм необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях. Позднее замминистра финансов Алексей Сазанов не исключил, что такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, наряду с другими механизмами пополнения бюджета. При этом глава РСПП считает, что налоговые изменения не должны коснуться активно инвестирующих компаний. "Мы в РСПП считаем, что активно инвестирующие компании не должны чувствовать изменений в налоговой системе, благодаря инвестиционным вычетам по налогу на прибыль. Тему федерального налогового инвестиционного вычета мы продолжаем обсуждать с президентом и правительством. Ряд корректировок, мы считаем, уже сделан, но эта тема должна быть учтена в бюджетном процессе на следующую трехлетку", - заявил Шохин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 27 мая в 10.00.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, александр шохин, максим решетников, алексей сазанов, рспп, минфин