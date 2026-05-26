Российский рынок акций снизился третью сессию подряд

Российский рынок акций во вторник снизился третью сессию подряд, закрепляясь ниже 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился третью сессию подряд, закрепляясь ниже 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,69%, до 2580,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,62%, до 1136,23 пункта, долларовый РТС - упал на 0,86%, до 1134,17 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения - до 1,2%. Под давлением Российский рынок акций в основные торги вторника демонстрировал снижение. При этом индекс Мосбиржи оставался ниже ключевой отметки 2600 пунктов. В последние минуты сессии давление добавили бумаги ВТБ, резко упавшие на 6% после объявления о планах допэмиссии акций банка. "Индекс Мосбиржи во вторник обновил годовые минимумы. Усилий покупателей оказалось недостаточно, чтобы вернуть бенчмарк выше 2600 пунктов. Основное давление на настроения оказывает геополитика. Переговорный трек по Украине фактически заморожен, риторика сторон конфликта ужесточилась. Власти ЕС между тем заявили о начале разработки 21-го пакета санкций против России", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже снизились в цене акции "Позитива" (-2,5%), "Озона" (-3,9%), ММК (-4,2%). Акции ЮГК (-13,1%) рухнули после сообщений о второй неудачной попытке провести приватизацию акций золотодобывающей компании. Подорожали бумаги "Дом.РФ" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), Мосбиржи (+0,1%). Стоимость нефти к 19.41 мск росла на 3,9%, до 97 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,2 пункта. Прогнозы В фокусе игроков рынка будут данные по недельной динамике инфляции в эту среду, считает Максим Федосов из УК "Первая". "При этом геополитический фон остается напряженным. Сегодня в ЕС анонсировали разработку 21-го пакета санкций против России", - добавляет он, рассуждая о факторах динамики российского рынка акций. При этом Смирнов из "БКС Мир инвестиций" полагает, что на текущей неделе продолжится борьба за круглые 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. "Однако при ухудшении условий не исключен временный отход его к 2550 пунктам или ниже", - добавляет эксперт.

