РЖД запустят на вокзалах пет-зоны и цифровой профиль питомца в билете
2026-05-26T18:00+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году запустят на вокзалах первые специализированные пространства для пассажиров с животными и цифровой профиль питомца при покупке онлайн-билета, сообщила компания. Об этом было объявлено на конференции "PRO//Движение. Год пассажира", которая проходит сегодня в Нижнем Новгороде. Там выступал в том числе замгендиректора РЖД Иван Колесников. "До конца текущего года планируется запустить … первые специализированные пространства для пассажиров с животными на вокзалах и запуск цифрового профиля питомца", - сообщила компания. О планах создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными и запуска опции сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина при онлайн-покупке билета Колесников сообщал в интервью РИА Новости летом 2025 года. РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
