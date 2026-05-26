В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы - 26.05.2026, ПРАЙМ
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Встраивание страховых сервисов в цифровые экосистемы открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами, но требует особой ответственности за качество и прозрачность сервиса на всех этапах. Об этом в рамках XXI Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков заявил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.
По его словам, интеграция страховых услуг в экосистемы позволяет сделать страхование максимально доступным и бесшовным. В качестве примера он привёл опыт китайских компаний, которые успешно внедряют быстрые и удобные страховые сервисы в свои платформы.
"Вместе с возможностями возрастает и ответственность: клиенты, оказавшиеся в экстренной ситуации, рассчитывают на мгновенную помощь и поддержку со стороны страховой компании", – подчеркнул Кобзарь.
Он отметил, что сегодня значительно выросли требования к современному сервису. Важно не только обеспечить простую покупку полиса, но и организовать быстрое урегулирование страховых случаев с оперативной выплатой. Например, клиенты СберСтрахования жизни уже сегодня могут получить выплату на счёт по страховому случаю всего за пять минут после подачи заявления онлайн.
Лёгкий и комфортный клиентский путь, по словам Кобзаря, формирует у человека привычку пользоваться страховыми услугами и повышает доверие к финансовым организациям. Крупные экосистемы должны нести особую ответственность за качество и прозрачность клиентского опыта, обеспечивая надёжность и оперативность на каждом этапе взаимодействия с человеком.
