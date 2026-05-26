https://1prime.ru/20260526/sberstrakhovanie-870228971.html
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы - 26.05.2026, ПРАЙМ
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы
Встраивание страховых сервисов в цифровые экосистемы открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами, но требует особой ответственности за качество и | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:31+0300
2026-05-26T17:31+0300
2026-05-26T17:31+0300
финансы
банки
бизнес
всероссийский союз страховщиков
сберстрахование жизни
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868444320_0:153:2957:1816_1920x0_80_0_0_8f87940a4cb7b5a74a1694905d2bceec.jpg
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Встраивание страховых сервисов в цифровые экосистемы открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами, но требует особой ответственности за качество и прозрачность сервиса на всех этапах. Об этом в рамках XXI Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков заявил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.По его словам, интеграция страховых услуг в экосистемы позволяет сделать страхование максимально доступным и бесшовным. В качестве примера он привёл опыт китайских компаний, которые успешно внедряют быстрые и удобные страховые сервисы в свои платформы."Вместе с возможностями возрастает и ответственность: клиенты, оказавшиеся в экстренной ситуации, рассчитывают на мгновенную помощь и поддержку со стороны страховой компании", – подчеркнул Кобзарь.Он отметил, что сегодня значительно выросли требования к современному сервису. Важно не только обеспечить простую покупку полиса, но и организовать быстрое урегулирование страховых случаев с оперативной выплатой. Например, клиенты СберСтрахования жизни уже сегодня могут получить выплату на счёт по страховому случаю всего за пять минут после подачи заявления онлайн.Лёгкий и комфортный клиентский путь, по словам Кобзаря, формирует у человека привычку пользоваться страховыми услугами и повышает доверие к финансовым организациям. Крупные экосистемы должны нести особую ответственность за качество и прозрачность клиентского опыта, обеспечивая надёжность и оперативность на каждом этапе взаимодействия с человеком.
https://1prime.ru/20260521/sberstrakhovanie-870079663.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868444320_166:0:2791:1969_1920x0_80_0_0_a28ad2d2cda78100431adc3396642c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, всероссийский союз страховщиков, сберстрахование жизни, сбербанк
Финансы, Банки, Бизнес, Всероссийский союз страховщиков, СберСтрахование жизни, Сбербанк
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании сервисов в экосистемы
В СберСтраховании жизни рассказали о встраивании страховых сервисов в экосистемы
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Встраивание страховых сервисов в цифровые экосистемы открывает новые возможности для взаимодействия с клиентами, но требует особой ответственности за качество и прозрачность сервиса на всех этапах. Об этом в рамках XXI Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков заявил вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.
По его словам, интеграция страховых услуг в экосистемы позволяет сделать страхование максимально доступным и бесшовным. В качестве примера он привёл опыт китайских компаний, которые успешно внедряют быстрые и удобные страховые сервисы в свои платформы.
"Вместе с возможностями возрастает и ответственность: клиенты, оказавшиеся в экстренной ситуации, рассчитывают на мгновенную помощь и поддержку со стороны страховой компании", – подчеркнул Кобзарь.
Он отметил, что сегодня значительно выросли требования к современному сервису. Важно не только обеспечить простую покупку полиса, но и организовать быстрое урегулирование страховых случаев с оперативной выплатой. Например, клиенты СберСтрахования жизни уже сегодня могут получить выплату на счёт по страховому случаю всего за пять минут после подачи заявления онлайн.
Лёгкий и комфортный клиентский путь, по словам Кобзаря, формирует у человека привычку пользоваться страховыми услугами и повышает доверие к финансовым организациям. Крупные экосистемы должны нести особую ответственность за качество и прозрачность клиентского опыта, обеспечивая надёжность и оперативность на каждом этапе взаимодействия с человеком.
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала