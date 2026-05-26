ЕС пытается замаскировать энергетический шатдаун, считает Дмитриев - 26.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260526/shatdaun-870219485.html
ЕС пытается замаскировать энергетический шатдаун, считает Дмитриев
В Евросоюзе пытаются замаскировать неизбежный энергетический шатдаун лихорадкой Эбола, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T11:16+0300
2026-05-26T11:17+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пытаются замаскировать неизбежный энергетический шатдаун лихорадкой Эбола, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Финансы, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, Уганда, РФ, Кирилл Дмитриев, ЕС, РФПИ
ЕС пытается замаскировать энергетический шатдаун, считает Дмитриев

Дмитриев: в ЕС пытаются замаскировать энергетический шатдаун Эболой

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пытаются замаскировать неизбежный энергетический шатдаун лихорадкой Эбола, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"После того как утихла паника по поводу хантавируса, теперь они (Евросоюз - ред.) пытаются создать панику по поводу Эболы - любой вирус, чтобы оправдать неизбежные энергетические ограничения ЕС и Великобритании", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он также отметил, что единственные вирусы, которые могут привести к энергетическому шатдауну в ЕС и Великобритании, - это вирусы "ошибочных бюрократических решений" и "ложных утверждений".
Так глава РФПИ прокомментировал пост издания Daily Mail в той же социальной сети о том, что в Италии выявлены два предполагаемых случая заболевания лихорадкой Эбола.
В понедельник министерство здравоохранения Италии сообщило о том, что страна ввела санитарный мониторинг в отношении нескольких человек, недавно вернувшихся из Уганды на фоне вспышки Эболы. Как отмечалось в сообщении, поступившем в РИА Новости, этих людей в качестве меры предосторожности подвергнут специализированному клиническому обследованию в высокоспециализированных больничных учреждениях.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
 
