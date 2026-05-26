ЕС пытается замаскировать энергетический шатдаун, считает Дмитриев

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пытаются замаскировать неизбежный энергетический шатдаун лихорадкой Эбола, предположил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "После того как утихла паника по поводу хантавируса, теперь они (Евросоюз - ред.) пытаются создать панику по поводу Эболы - любой вирус, чтобы оправдать неизбежные энергетические ограничения ЕС и Великобритании", - написал Дмитриев в соцсети X. Он также отметил, что единственные вирусы, которые могут привести к энергетическому шатдауну в ЕС и Великобритании, - это вирусы "ошибочных бюрократических решений" и "ложных утверждений". Так глава РФПИ прокомментировал пост издания Daily Mail в той же социальной сети о том, что в Италии выявлены два предполагаемых случая заболевания лихорадкой Эбола. В понедельник министерство здравоохранения Италии сообщило о том, что страна ввела санитарный мониторинг в отношении нескольких человек, недавно вернувшихся из Уганды на фоне вспышки Эболы. Как отмечалось в сообщении, поступившем в РИА Новости, этих людей в качестве меры предосторожности подвергнут специализированному клиническому обследованию в высокоспециализированных больничных учреждениях. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.

финансы, мировая экономика, италия, уганда, рф, кирилл дмитриев, ес, рфпи