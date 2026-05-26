Шохин рассказал об идее модернизации института бизнес-омбудсмена
2026-05-26T21:04+0300
2026-05-26T21:16+0300
21:04 26.05.2026 (обновлено: 21:16 26.05.2026)
 
Шохин рассказал об идее модернизации института бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал, что идея модернизации института уполномоченного по правам предпринимателей в России возникла из-за невозможности найти достойную замену бывшему бизнес-обмудсмену Борису Титову.
Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Шохиным. В ходе встречи глава РСПП предложил сменить формат бизнес-омбудсмена, сделав его общественно-государственным институтом. Путин поддержал инициативу.
"Вообще идея модернизации института уполномоченного пришла из администрации президента, если уж так честно говорить. Потому что мы не смогли найти достойную кандидатуру на замену Борису Титову. Никто на госслужбу из лидеров бизнес-объединений не готов был пойти. С рынка кадров - не нашлось достойных фигур", - сказал Шохин журналистам.
Как пояснил глава РСПП, после долгих обсуждений пришли к такой конструкции, когда негосударственная структура будет рабочим аппаратом уполномоченного, а сам уполномоченный - не будет являться государственным служащим, но сохранит свой статус при президенте.
Институт бизнес-омбудсмена в России, по словам Шохина, предложено модернизировать на базе другого существующего института - АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей". При этом у нового АНО должен быть мощный наблюдательный совет, в который войдут представители РСПП, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", "ОПОРЫ России".
"Наблюдательный совет этой автономной организации, который должен возглавлять уполномоченный, но в который должны войти руководители не ниже второго уровня и правоохранительных органов, и первые лица бизнес-объединений, и ключевые представители правительства, как минимум, министр экономического развития, совета безопасности и так далее", - пояснил Шохин.
В этом случае, подчеркнул глава РСПП, наблюдательный совет новой АНО мог бы быть координирующим центром по поддержке прав предпринимателей.
Что касается региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, их назначение также предполагается проводить через наблюдательный совет АНО.
Говоря о финансовой модели нового АНО, Шохин указал, что целиком содержать ее на пожертвования бизнеса нельзя, чтобы избежать конфликта интересов. "Нужно найти не только по цифрам баланс, но и (баланс - ред.) финансовой модели, которая должна быть прозрачной. И для нас важно то, что мы не защищаем интересы, в данном случае, своих членов, а мы защищаем интересы любого бизнеса", - заключил Шохин.
 
