Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9 - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/skm--870219249.html
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9 - 26.05.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9
Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил "АвтоВАЗ". | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T10:51+0300
2026-05-26T10:51+0300
бизнес
россия
нижний новгород
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865388352_0:111:3244:1936_1920x0_80_0_0_cdb64bdb6759c881412b270bbb7d1a20.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил "АвтоВАЗ". "На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26-29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9" - говорится в сообщении. Уточняется, что модель будет представлена в четырех вариантах исполнения: 7- и 8-местный минивэн, а также 9-местный микроавтобус и фургон. "Новинка разработана ООО "Промтех", сертифицированным партнером АО "АвтоВАЗ" по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов", - пояснили в компании. SKM M9 будет переднеприводным и получит дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передачи или 6-ступенчатой "механикой". Минивэн М9 в комплектации "Бизнес" рассчитан на 6 пассажиров и водителя и оснащается передвижным столом в салоне, а также трансформируемыми сиденьями. Комплектация "Трансфер" рассчитана на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. Микроавтобус "Комфорт" расширен по габаритам и рассчитан на 9 человек. В салоне 7 пассажирских мест расположены по ходу движения, одно – рядом с водителем. В свою очередь, цельнометаллический фургон SKM M9 обладает полезным грузовым объемом 9,6 кубометра. "SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти", - уточняет производитель.
https://1prime.ru/20260518/avtovaz-870012035.html
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865388352_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_797fd220dc3677eca7590f690fd5c7a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, нижний новгород, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, АвтоВАЗ
10:51 26.05.2026
 
"АвтоВАЗ" представил новую модель SKM M9

SKM M9 будет представлена в версиях фургон, минивэн и микроавтобус

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил "АвтоВАЗ".
"На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26-29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9" - говорится в сообщении.
Уточняется, что модель будет представлена в четырех вариантах исполнения: 7- и 8-местный минивэн, а также 9-местный микроавтобус и фургон.
"Новинка разработана ООО "Промтех", сертифицированным партнером АО "АвтоВАЗ" по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов", - пояснили в компании.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
"АвтоВАЗ" завершил майский этап модернизации производства
18 мая, 09:18
SKM M9 будет переднеприводным и получит дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передачи или 6-ступенчатой "механикой".
Минивэн М9 в комплектации "Бизнес" рассчитан на 6 пассажиров и водителя и оснащается передвижным столом в салоне, а также трансформируемыми сиденьями. Комплектация "Трансфер" рассчитана на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением.
Микроавтобус "Комфорт" расширен по габаритам и рассчитан на 9 человек. В салоне 7 пассажирских мест расположены по ходу движения, одно – рядом с водителем. В свою очередь, цельнометаллический фургон SKM M9 обладает полезным грузовым объемом 9,6 кубометра.
"SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти", - уточняет производитель.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДАвтоВАЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала