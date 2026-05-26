ЛДПР призвала определить критерии злоупотреблений при работе с самозанятыми

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T21:41+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми. "ЛДПР считает необходимым четко и прозрачно определить критерии возможных злоупотреблений со стороны работодателей. Мы призываем ограничить компании в количестве, сроках найма и размере выплат одним и тем же самозанятым при выполнения тех или иных работ. При этом здесь крайне важно не перегнуть палку. Нельзя допустить, чтобы под борьбу с серыми схемами попали реальные самозанятые, которые честно работают на себя. В ближайшее время внесем соответствующий законопроект в Госдуму", - сказал Слуцкий. Парламентарий также подчеркнул, что сегодня специальный налоговый режим стал важным и полезным инструментом для миллионов людей. По его словам, он помогает легально работать на себя, получать доход и не зависеть от бюрократии. "Но вместе с этим мы видим, как некоторые работодатели начали откровенно злоупотреблять этой системой. Вместо нормального трудового договора человека "в серую" оформляют как самозанятого, чтобы не платить социальные взносы, отпускные, больничные и главное не нести перед работником никакой ответственности. Получается формально такие сотрудники - "самозанятые", а по факту полностью зависят от одного работодателя и остаются без элементарных трудовых гарантий", - добавил лидер партии.

