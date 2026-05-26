В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно
2026-05-26T05:22+0300
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. В Совфеде предложили предоставлять АО "Почта России" государственное и муниципальное имущество для размещения отделений связи только на безвозмездной основе, соответствующий законопроект разработал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Изменения предлагается внести в закон "О защите конкуренции", документ есть в распоряжении РИА Новости.
Базовый закон предлагается дополнить нормой о том, что "заключение договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества... осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с организациями федеральной почтовой связи при одновременном соблюдении следующих требований: указанное государственное имущество предоставляется ссудополучателю в целях размещения объектов почтовой связи", говорится в проекте.
При этом договором безвозмездного пользования устанавливается запрет на передачу ссудополучателем своих прав и обязанностей по такому договору другим лицам.
"АО "Почта России" является федеральным почтовым оператором и, обладая разветвленной сетью точек присутствия и отлаженных логистических маршрутов, выполняет в том числе и социальную функцию по обеспечению граждан страны возможностью получать, передавать и распространять информацию, зачастую являясь единственной доступной возможностью для получения товаров и услуг", - говорится в обращении Кутепова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Письмо также есть в распоряжении РИА Новости.
Сенатор отмечает, что две трети инфраструктуры логистических маршрутов почты расположены в малых населенных пунктах, в сельской местности, в труднодоступных регионах. Кроме того, АО "Почта России" является одним из крупнейших работодателей в Российской Федерации – 300 тысяч сотрудников.
С целью оптимизации расходов АО "Почта России" и обеспечения точек присутствия почты в соответствии с требованиями законодательства разработан законопроект, которым предлагается установить, что государственное или муниципальное имущество будет передаваться для размещения объектов почтовой связи только в безвозмездное пользование. При этом положения законопроекта не будут распространяться на заключенные ранее договоры аренды, говорится в обращении.
