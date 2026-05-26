Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/sovfedja-870213949.html
В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно
В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно - 26.05.2026, ПРАЙМ
В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно
В Совфеде предложили предоставлять АО "Почта России" государственное и муниципальное имущество для размещения отделений связи только на безвозмездной основе,... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:22+0300
2026-05-26T05:22+0300
бизнес
россия
экономика
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870213949.jpg?1779762147
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. В Совфеде предложили предоставлять АО "Почта России" государственное и муниципальное имущество для размещения отделений связи только на безвозмездной основе, соответствующий законопроект разработал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Изменения предлагается внести в закон "О защите конкуренции", документ есть в распоряжении РИА Новости. Базовый закон предлагается дополнить нормой о том, что "заключение договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества... осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с организациями федеральной почтовой связи при одновременном соблюдении следующих требований: указанное государственное имущество предоставляется ссудополучателю в целях размещения объектов почтовой связи", говорится в проекте. При этом договором безвозмездного пользования устанавливается запрет на передачу ссудополучателем своих прав и обязанностей по такому договору другим лицам. "АО "Почта России" является федеральным почтовым оператором и, обладая разветвленной сетью точек присутствия и отлаженных логистических маршрутов, выполняет в том числе и социальную функцию по обеспечению граждан страны возможностью получать, передавать и распространять информацию, зачастую являясь единственной доступной возможностью для получения товаров и услуг", - говорится в обращении Кутепова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Письмо также есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор отмечает, что две трети инфраструктуры логистических маршрутов почты расположены в малых населенных пунктах, в сельской местности, в труднодоступных регионах. Кроме того, АО "Почта России" является одним из крупнейших работодателей в Российской Федерации – 300 тысяч сотрудников. С целью оптимизации расходов АО "Почта России" и обеспечения точек присутствия почты в соответствии с требованиями законодательства разработан законопроект, которым предлагается установить, что государственное или муниципальное имущество будет передаваться для размещения объектов почтовой связи только в безвозмездное пользование. При этом положения законопроекта не будут распространяться на заключенные ранее договоры аренды, говорится в обращении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Почта России
05:22 26.05.2026
 
В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" госимущество безвозмездно

В Совфеде предложили предоставлять "Почте России" имущество только на безвозмездной основе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. В Совфеде предложили предоставлять АО "Почта России" государственное и муниципальное имущество для размещения отделений связи только на безвозмездной основе, соответствующий законопроект разработал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Изменения предлагается внести в закон "О защите конкуренции", документ есть в распоряжении РИА Новости.
Базовый закон предлагается дополнить нормой о том, что "заключение договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества... осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с организациями федеральной почтовой связи при одновременном соблюдении следующих требований: указанное государственное имущество предоставляется ссудополучателю в целях размещения объектов почтовой связи", говорится в проекте.
При этом договором безвозмездного пользования устанавливается запрет на передачу ссудополучателем своих прав и обязанностей по такому договору другим лицам.
"АО "Почта России" является федеральным почтовым оператором и, обладая разветвленной сетью точек присутствия и отлаженных логистических маршрутов, выполняет в том числе и социальную функцию по обеспечению граждан страны возможностью получать, передавать и распространять информацию, зачастую являясь единственной доступной возможностью для получения товаров и услуг", - говорится в обращении Кутепова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Письмо также есть в распоряжении РИА Новости.
Сенатор отмечает, что две трети инфраструктуры логистических маршрутов почты расположены в малых населенных пунктах, в сельской местности, в труднодоступных регионах. Кроме того, АО "Почта России" является одним из крупнейших работодателей в Российской Федерации – 300 тысяч сотрудников.
С целью оптимизации расходов АО "Почта России" и обеспечения точек присутствия почты в соответствии с требованиями законодательства разработан законопроект, которым предлагается установить, что государственное или муниципальное имущество будет передаваться для размещения объектов почтовой связи только в безвозмездное пользование. При этом положения законопроекта не будут распространяться на заключенные ранее договоры аренды, говорится в обращении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПочта России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала