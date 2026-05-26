Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/stoimost-870211240.html
Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ
Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ - 26.05.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ
Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется почти в 43 тысячи... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T02:05+0300
2026-05-26T02:05+0300
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870211240.jpg?1779750353
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется почти в 43 тысячи рублей в час, выяснило РИА Новости. Аренда автомобиля Mercedes-Benz Maybach W223 в час будет стоить 42,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на площадке форума, расходы на заправку и мойку, а также дезинфекция автомобиля и круглосуточная связь с диспетчером. Арендовать машину можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день. При таких условиях стоимость аренды самого дорогого авто на этот период составит 1,8 миллиона рублей. Участники могут нанять не только легковое авто, но и минивэны и микроавтобусы. Самая низкая стоимость установлена на аренду машин класса "Комфорт" - с теми же условиями они обойдутся в 6,7 тысячи рублей в час. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес, Экономика
02:05 26.05.2026
 
Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ

Аренда самого дорогого автомобиля на ПМЭФ обойдется почти в 43 тысячи рублей в час

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется почти в 43 тысячи рублей в час, выяснило РИА Новости.
Аренда автомобиля Mercedes-Benz Maybach W223 в час будет стоить 42,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на площадке форума, расходы на заправку и мойку, а также дезинфекция автомобиля и круглосуточная связь с диспетчером.
Арендовать машину можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день. При таких условиях стоимость аренды самого дорогого авто на этот период составит 1,8 миллиона рублей.
Участники могут нанять не только легковое авто, но и минивэны и микроавтобусы. Самая низкая стоимость установлена на аренду машин класса "Комфорт" - с теми же условиями они обойдутся в 6,7 тысячи рублей в час.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала