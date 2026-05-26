Источник: Тихановская хочет добиться выдачи подельникам гражданства Украины - 26.05.2026, ПРАЙМ

Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время поездки в Киев хочет поднять вопрос о выдаче ее подельникам украинского гражданства, сообщил РИА | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T02:45+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время поездки в Киев хочет поднять вопрос о выдаче ее подельникам украинского гражданства, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции. В понедельник Тихановская впервые приехала в Киев. Запланированы встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД Украины и Верховной рады, дипломатами ЕС, а также открытие так называемой миссии белорусской оппозиции в Киеве. "Тихановская намерена поднять и другую важную для нее тему – легализацию белорусских "беглых", у которых истекают сроки действия документов, например, паспортов. Речь идет о возможном получении украинского гражданства", - сообщил источник. Он обратил внимание, что Тихановская начала свою поездку с символического жеста - посещения Лукьяновского военного кладбища, где похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая в Донбассе. "То есть вопрос легализации для "беглых" очень чувствительный", - отметил источник. Кроме того, Тихановскую волнует возможное снятие западных санкций с Белоруссии. "Американцы давят на прибалтов и поляков по вопросу о нормализации отношений с Белоруссией, в том числе в вопросах возобновления транзита белорусских удобрений через Литву. Тихановской, естественно, это не выгодно, поэтому она будет пытаться заручиться поддержкой Зеленского", - отметил источник. Что касается самого Зеленского, то ему визит Тихановской нужен для отвлечения внимания, в том числе его западных кураторов, от коррупционных скандалов. "Киевский режим пытается перебить внутреннюю повестку. Сейчас будет использоваться любая возможность, чтобы перебить фон и сконцентрировать внимание общественности и "союзников" на других проблемах, например на воображаемой угрозе со стороны Белоруссии", - отметил источник.

