Эксперт рассказал, как долго в мире сохранится дефицит топлива

2026-05-26T08:53+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Дефицит бензина, дизельного топлива и авиакеросина в мире может сохраняться в течение нескольких месяцев даже после открытия Ормузского пролива, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Дефицит бензина, дизельного топлива и авиакеросина будет сохраняться месяцы после нормализации прохода через Ормузский пролив, потому что проблема вышла за рамки физической доступности нефти: нарушены логистика, сопровождение (страхование и финансирование), графики поставок сырья на НПЗ и распределение нефтепродуктов", - сказал он. Касаткин считает, что если проход через Ормуз начнет постепенно восстанавливаться с июня, наиболее острая фаза дефицита может быть пройдена после окончания летнего сезона. При этом давление на цены и локальные перебои в поставках, особенно по авиакеросину и дизельному топливу, могут сохраняться до конца года. "По нашим оценкам, по году уже выпадает более 5% предложения - даже при частичном восстановлении потоков это очень большой стресс для рынка", - добавил аналитик. Не менее болезненной, по его мнению, будет ситуация с ценами для потребителей сжиженного природного газа и нефтепродуктов, особенно керосина и дизельного топлива: здесь проблема связана не только с доступностью добычи, но и с возможностями переработки. "Если конфликт затянется, ограничений авиаперевозок точно не миновать. Инфляционный эффект приведет к торможению экономик, а как следствие - мы точно столкнемся с глобальной рецессией, вполне вероятным станет полномасштабный экономический кризис", - заключил эксперт. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

