Цены на товары IKEA в Швеции на фоне санкций ЕС против России выросли - 26.05.2026, ПРАЙМ
Цены на товары IKEA в Швеции на фоне санкций ЕС против России выросли
2026-05-26T02:24+0300
2026-05-26T02:37+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
швеция
ikea
ес
02:24 26.05.2026 (обновлено: 02:37 26.05.2026)
 
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цены на товары IKEA в Швеции на фоне введения Евросоюзом санкций против России за несколько лет выросли в среднем на 30%, выяснило РИА Новости, изучив каталог шведского производителя.
Самые популярные позиции бренда подорожали примерно на 25-45%. Например, стеллажи IKEA еще в 2022 году стоили около 900 шведских крон (около 90 долларов), теперь такую же модель можно купить почти за 1,2 тысячи крон (почти 130 долларов).
Наиболее продаваемая модель дивана сейчас обойдется почти в три тысячи крон (320 долларов), в то время как еще четыре года назад он стоил около 260 долларов.
Производитель мебели повысил цены на свои товары среди прочего из-за подорожания древесины и сырья на фоне введения санкций ЕС против России. На цены шведского бренда также повлиял рост цен на топливо и электроэнергию, а также подорожание стоимости транспортировки.
Резкий скачок цен произошел в 2022 году, после чего компания попыталась снизить цены, но вернуть их на прежний уровень не удалось.
Рост цен не обошел стороной и знаменитые фрикадельки IKEA. В странах ЕС они подорожали примерно на 40%, причем в цене выросла как порция в бистро и ресторанах, так и замороженные фрикадельки для приготовления дома.
 
