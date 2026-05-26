Разворот на Восток: Россия пересобирает ИТ-ландшафт транспорта

2026-05-26T14:59+0300

Россия уже несколько лет живет в новой логистической реальности. Разворот грузопотоков на Восток, рост плеча доставки, перегруженные коридоры на БАМе и Транссибе — все это делает транспортно‑логистическую отрасль не просто кровеносной системой" экономики, а фактором ее устойчивости в широком смысле. В этих условиях цифровизация перестала быть модным словом и превратилась в вопрос экономической безопасности: без нее невозможно ни выдержать растущую нагрузку, ни обеспечить предсказуемость поставок.При этом главный парадокс отрасли в том, что внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы идет быстрыми темпами, но живет в формате "лоскутного одеяла". По итогам 2024 года объем рынка ИТ‑решений для логистики в России оценивался примерно в 183 миллиарда рублей, и это один из самых динамичных сегментов. Однако, когда руководители транспортных компаний задают прямой вопрос: "Есть ли на рынке универсальная ERP, которая закроет все наши задачи?", честный ответ по‑прежнему остается "нет". Ни одна монолитная система не способна одинаково эффективно управлять финансами, ремонтами тепловозов и автопарка, графиками смен пилотов и водителей, клиентским сервисом и тарифной политикой.Отсюда вырастает первая ключевая проблема — иллюзия "универсальной таблетки". Попытки "дотюнить" классические ERP под транспортные реалии, как правило, заканчиваются дорого, долго и болезненно. В итоге компании все равно приходят к набору специализированных решений: TMS для управления перевозками, CRM для работы с клиентами, WFM для планирования смен, EAM/ТОиР для управления активами и ремонтами, плюс несколько систем мониторинга и документооборота. Проблема в том, что эти контуры часто существуют обособленно и не складываются в единый ИТ‑ландшафт, работающий как целостная система.Риски лоскутного ИТ‑ландшафта: ресурсы, активы, документыВторая зона риска — управление ресурсами и сменным персоналом. Транспорт — это бизнес, где малейший дисбаланс между тремя параметрами — спросом (наличием груза), готовностью техники и доступностью экипажей — моментально превращается в прямые убытки. Компании стремятся использовать парк максимально, иногда до 18–22 часов в сутки, но одновременно связаны жёсткими нормами по времени работы и отдыху персонала. Как только меняются нормативы или возрастает нагрузка, слабосвязанный ИТ‑контур перестает успевать за реальностью. Мы все видели примеры, когда изменения правил отдыха летного состава приводили к массовым отменам рейсов — не потому, что авиакомпания не знала закон, а потому что её системы не смогли быстро пересчитать расписание.Третье измерение — контроль над геораспределенными активами. В отличие от промышленности, где оборудование жестко привязано к площадке, основные средства транспортной компании — грузовики, вагоны, локомотивы, суда — постоянно в движении и работают в условиях высокой неопределенности. Простая сводка в Excel или даже классический BI здесь уже не спасают. Рынок закономерно пришел к концепции ситуационной комнаты — многоуровневой системе дашбордов, которая объединяет телеметрию, данные TMS, планирование, безопасность и даже видеоаналитику. Для топ‑менеджмента это агрегированные метрики вроде коэффициента технической готовности (КТГ), OEE и OTIF; для операционных команд — возможность провалиться до уровня конкретного рейса, инцидента или единицы техники. По сути, речь идет о создании цифрового двойника операционной деятельности, без которого управлять современной логистикой уже невозможно.Отдельно стоит обратить внимание на документооборот. Любой, кто сталкивался с международными и мультимодальными перевозками, знает: один рейс — это десятки документов, от накладных и коносаментов до таможенных деклараций и актов осмотра. Во многих компаниях эта сфера до сих пор выглядит как смесь почты, файловых папок и разрозненных архивов.На этом фоне переход к электронным перевозочным документам и путевым листам, которые становятся обязательными, — не просто техническая новация, а жёсткий вызов к зрелости ИТ‑контура. Логистике нужен не "цифровой принтер", а системный подход: платформы, которые обеспечивают юридически значимый архив, удобную маршрутизацию и сквозной цифровой след операции.Приоритеты и долгий горизонт: от EAM до ИИ и беспилотниковНекоторые компании, только входящие в глубокую цифровизацию, закономерно задают вопрос: с чего начать, если потребностей много, а ресурсы ограничены? Мой опыт подсказывает три приоритета, которые дают максимальный эффект. Во‑первых, управление активами и ремонтами (EAM/ТОиР): транспорт — фондоемкая отрасль, и каждый незапланированный простой или неисправность вагона или фуры — это одновременно штрафы, срыв обязательств и риски для безопасности. Во‑вторых, интеллектуальное планирование движения и управление транспортом с использованием AI/ML, которое позволяет быстро окупить инвестиции за счет оптимизации маршрутов, сокращения порожнего пробега и экономии топлива. В‑третьих, выстраивание сквозных процессов — от заявки клиента до закрывающих документов — с интеграцией CRM, TMS и систем документооборота.Важно понимать, что индустрия уже вышла за рамки классической автоматизации. Согласно отраслевым исследованиям, в ближайшие два‑три года около 45% российских транспортно‑логистических компаний планируют встроить элементы искусственного интеллекта в свои процессы. Речь идёт не только о прогнозировании отказов оборудования и динамическом ценообразовании, но и о маршрутизации с учетом погодных условий, пробок, ограничений инфраструктуры. На горизонте 5–10 лет мы ожидаем рост интереса к беспилотным грузовикам на специально оборудованных участках сети и дронам для доставки на "последней миле". И здесь главным барьером становятся уже не технологии, а нормативно‑правовая база, которая традиционно движется медленнее рынка.Что это все значит для бизнеса? На мой взгляд, главный вывод прост: цифровая логистика из "проекта по оптимизации" превращается в инфраструктуру экономической безопасности. От того, насколько продуманно выстроен ИТ‑ландшафт, зависят устойчивость экспортных потоков, надёжность внутренних поставок и способность компании переживать периоды турбулентности. В такой реальности выигрывают не те, кто пытается найти одну "волшебную кнопку", а те, кто способен собрать из специализированных решений единый, управляемый цифровой контур — от полей до портов, от локомотива до последней мили.

Александр Климешов

