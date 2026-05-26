В России замедлился рост деловой активности - 26.05.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
В России замедлился рост деловой активности
17:02 26.05.2026
 
В России замедлился рост деловой активности

Центробанк: темпы роста деловой активности в России в мае снизились до 1,7 пункта

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в мае снизились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,7 пункта после 2,1 пункта в апреле, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В мае ИБК снизился до 1,7 пункта после 2,1 пункта месяцем ранее, приблизившись к уровню третьего квартала 2025 года. Это свидетельствует о том, что рост деловой активности бизнеса продолжился, но менее интенсивно", - говорится в материале.
Отмечается, что динамика индикатора определялась уменьшением краткосрочных ожиданий компаний. "Основной вклад в снижение сводного ИБК внесли предприятия транспортно-логистического комплекса, торговли автотранспортом, оптовой торговли, а также обрабатывающие производства. При этом максимальное значение индикатора традиционно было зафиксировано в сельском хозяйстве", - уточняется в материалах.
По данным регулятора, текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике в мае по сравнению с апрелем не изменились, однако ситуация по отраслям существенно различалась. Наиболее заметно оценки снизились у предприятий добычи полезных ископаемых, а существенно повысились и были максимальными среди отраслей – в электроэнергетике и водоснабжении, уточняется в материалах.
Наряду с этим краткосрочные ожидания бизнеса в мае уменьшились после трех месяцев повышения. "Снижение ожиданий было характерно для большинства видов деятельности, особенно заметным оно оказалось у компаний по торговле автотранспортом, транспортировке и хранению, оптовой и розничной торговле", - сообщается в комментарии.
Также отмечается, что в добыче полезных ископаемых оценки деловых перспектив максимально улучшились после трех месяцев их сдержанной динамики. "При этом самые высокие ожидания сохранялись у предприятий сельского хозяйства, отчасти благодаря мерам господдержки отрасли", - уточняет регулятор.
"Снижение сводного ИБК в мае было обусловлено его аналогичной динамикой по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия). В большей степени оценки делового климата уменьшились у крупного бизнеса", - говорится в материале.
 
