В России замедлился рост деловой активности

Темпы роста деловой активности в России в мае снизились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,7 пункта после 2,1 пункта в апреле, говорится в... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T17:02+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в мае снизились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,7 пункта после 2,1 пункта в апреле, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В мае ИБК снизился до 1,7 пункта после 2,1 пункта месяцем ранее, приблизившись к уровню третьего квартала 2025 года. Это свидетельствует о том, что рост деловой активности бизнеса продолжился, но менее интенсивно", - говорится в материале. Отмечается, что динамика индикатора определялась уменьшением краткосрочных ожиданий компаний. "Основной вклад в снижение сводного ИБК внесли предприятия транспортно-логистического комплекса, торговли автотранспортом, оптовой торговли, а также обрабатывающие производства. При этом максимальное значение индикатора традиционно было зафиксировано в сельском хозяйстве", - уточняется в материалах. По данным регулятора, текущие оценки бизнес-климата в целом по экономике в мае по сравнению с апрелем не изменились, однако ситуация по отраслям существенно различалась. Наиболее заметно оценки снизились у предприятий добычи полезных ископаемых, а существенно повысились и были максимальными среди отраслей – в электроэнергетике и водоснабжении, уточняется в материалах. Наряду с этим краткосрочные ожидания бизнеса в мае уменьшились после трех месяцев повышения. "Снижение ожиданий было характерно для большинства видов деятельности, особенно заметным оно оказалось у компаний по торговле автотранспортом, транспортировке и хранению, оптовой и розничной торговле", - сообщается в комментарии. Также отмечается, что в добыче полезных ископаемых оценки деловых перспектив максимально улучшились после трех месяцев их сдержанной динамики. "При этом самые высокие ожидания сохранялись у предприятий сельского хозяйства, отчасти благодаря мерам господдержки отрасли", - уточняет регулятор. "Снижение сводного ИБК в мае было обусловлено его аналогичной динамикой по всем группам предприятий (крупные, средние, малые и микропредприятия). В большей степени оценки делового климата уменьшились у крупного бизнеса", - говорится в материале.

