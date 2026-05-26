Банк России назвал акт суда по делу Euroclear справедливым

Банк России считает акт Арбитражного суда Москвы об обращении решения по делу Euroclear к немедленному исполнению справедливым, сообщил регулятор. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T22:16+0300

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России считает акт Арбитражного суда Москвы об обращении решения по делу Euroclear к немедленному исполнению справедливым, сообщил регулятор. "Банк России считает судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению справедливым, потому что суд учел не только сам факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением приведет к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав", - говорится в сообщении. "Именно поэтому судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению Банк России рассматривает как обоснованную меру, направленную на защиту его законных интересов", - также говорится в сообщении. ЦБ отмечает, что вынесение судебного акта об обращении решения к немедленному исполнению не лишает Euroclear процессуальных средств защиты, включая право на обжалование как решения по существу спора, так и определения суда об обращении решения к немедленному исполнению в вышестоящие судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.

