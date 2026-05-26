Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260526/uchastniki-870212536.html
Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей
Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей - 26.05.2026, ПРАЙМ
Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей
Участники спецоперации смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа к домам в границах участка и приобретение газового оборудования,... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T03:27+0300
2026-05-26T03:27+0300
энергетика
газ
общество
рф
донбасс
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870212536.jpg?1779755257
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Участники спецоперации смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа к домам в границах участка и приобретение газового оборудования, выяснило РИА Новости. Такая мера поддержки предусмотрена документом, который подписал президент РФ Владимир Путин. Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, эта помощь должна предоставляться участникам СВО, бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Такая поддержка положена и членам их семей. Речь идет о предоставлении им субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка для технологического присоединения к газораспределительным сетям, если они живут в газифицированных населенных пунктах. В документе обозначено, что размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей, но не может превышать сумму фактических затрат на один дом.
рф
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, общество , рф, донбасс, владимир путин, всу
Энергетика, Газ, Общество , РФ, ДОНБАСС, Владимир Путин, ВСУ
03:27 26.05.2026
 
Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей

Участники СВО смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Участники спецоперации смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа к домам в границах участка и приобретение газового оборудования, выяснило РИА Новости.
Такая мера поддержки предусмотрена документом, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, эта помощь должна предоставляться участникам СВО, бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Такая поддержка положена и членам их семей.
Речь идет о предоставлении им субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка для технологического присоединения к газораспределительным сетям, если они живут в газифицированных населенных пунктах.
В документе обозначено, что размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей, но не может превышать сумму фактических затрат на один дом.
 
ЭнергетикаГазОбществоРФДОНБАССВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала