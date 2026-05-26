"Приготовьтесь": заявление МИД России вызвало переполох на Украине
Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению МИД России о продолжении ударов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Предупреждение Министерства иностранных дел России о продолжении ударов возмездия ударов по Киеву требует серьезного внимания, об этом заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы.
"Вы приготовьтесь. <…> Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно. Они открыто всех предупреждают", — высказался он в эфире YouTube-канала.
Соскин подчеркнул, что ответственность за текущую ситуацию лежит на Владимире Зеленском, который регулярно провоцирует Москву своими заявлениями и действиями.
"Киевлянам надо бежать", — заключил он.
МИД в понедельник сообщил, что ВС России в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам будут наносить удары по ключевым объектам управления на Украине. Большинство из них находится в Киеве, и поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть город, а местным жителям не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".