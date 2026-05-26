https://1prime.ru/20260526/ukraina-870214220.html

На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву

На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву - 26.05.2026, ПРАЙМ

На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву

Украина окажется в трудной ситуации после того, как Министерство иностранных дел России объявило о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Об этом | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T05:40+0300

2026-05-26T05:40+0300

2026-05-26T05:40+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

сша

сергей лавров

марко рубио

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украина окажется в трудной ситуации после того, как Министерство иностранных дел России объявило о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico."Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Россия не только предостерегает Украину о скором ответном ударе за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским лицам."Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает "иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город", — пишет автор.Вчера Министерство иностранных дел России уведомило о намерении атаковать объекты оборонной промышленности в Киеве и настоятельно посоветовало дипломатам как можно быстрее уехать из украинской столицы. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обратил его внимание на необходимость организовать эвакуацию дипломатов и других граждан из Киева.В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находилось 86 студентов. Здание рухнуло, 21 студент погиб, и еще 44 получили ранения.Президент Владимир Путин заявил, что атака была целенаправленной. Выжившие подростки засвидетельствовали, что беспилотники долго кружили над ними, атакуя с точностью. В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

https://1prime.ru/20260526/udary-870213711.html

https://1prime.ru/20260526/konflikt-870213101.html

https://1prime.ru/20260525/oreshnik-870207530.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, мид рф