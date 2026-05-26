Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/ukraina-870214220.html
На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву
На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву - 26.05.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву
Украина окажется в трудной ситуации после того, как Министерство иностранных дел России объявило о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Об этом | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T05:40+0300
2026-05-26T05:40+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
сша
сергей лавров
марко рубио
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украина окажется в трудной ситуации после того, как Министерство иностранных дел России объявило о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico."Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Россия не только предостерегает Украину о скором ответном ударе за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским лицам."Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает "иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город", — пишет автор.Вчера Министерство иностранных дел России уведомило о намерении атаковать объекты оборонной промышленности в Киеве и настоятельно посоветовало дипломатам как можно быстрее уехать из украинской столицы. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обратил его внимание на необходимость организовать эвакуацию дипломатов и других граждан из Киева.В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находилось 86 студентов. Здание рухнуло, 21 студент погиб, и еще 44 получили ранения.Президент Владимир Путин заявил, что атака была целенаправленной. Выжившие подростки засвидетельствовали, что беспилотники долго кружили над ними, атакуя с точностью. В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
https://1prime.ru/20260526/udary-870213711.html
https://1prime.ru/20260526/konflikt-870213101.html
https://1prime.ru/20260525/oreshnik-870207530.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, мид рф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, МИД РФ
05:40 26.05.2026
 
На Западе предупредили о новом мощном ударе по Киеву

L'AntiDiplomatico: Киев ждут тяжелые времена после заявления МИД России

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украина окажется в трудной ситуации после того, как Министерство иностранных дел России объявило о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

"Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар", — говорится в материале.
Здание МИД России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Приготовьтесь": заявление МИД России вызвало переполох на Украине
05:15
Издание подчеркивает, что Россия не только предостерегает Украину о скором ответном ударе за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским лицам.

"Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает "иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город", — пишет автор.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
В США опешили после предупреждения МИД России
04:49
Вчера Министерство иностранных дел России уведомило о намерении атаковать объекты оборонной промышленности в Киеве и настоятельно посоветовало дипломатам как можно быстрее уехать из украинской столицы. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обратил его внимание на необходимость организовать эвакуацию дипломатов и других граждан из Киева.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находилось 86 студентов. Здание рухнуло, 21 студент погиб, и еще 44 получили ранения.

Президент Владимир Путин заявил, что атака была целенаправленной. Выжившие подростки засвидетельствовали, что беспилотники долго кружили над ними, атакуя с точностью. В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам
"Слишком сильно". Удар "Орешником" по Украине вызвал переполох в Британии
Вчера, 22:32
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевСШАСергей ЛавровМарко РубиоВладимир ПутинМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала