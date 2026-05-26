"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за звонка Лаврова и Рубио
Христофору: разговор Лаврова и Рубио усилил напряжение в Киеве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вызвал истерику в Киеве.
"Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все", — сказал он.
Эксперт отметил, что МИД России уже заранее предупреждало Киев, однако, согласно привычному сценарию, те проигнорировали это.
"Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева", — добавил журналист.
На днях Министерство иностранных дел России заявило о намерении нанести удары по объектам оборонной промышленности в Киеве и рекомендовало иностранным дипломатам срочно покинуть столицу Украины. Вслед за этим, в телефонном разговоре с Марко Рубио, Лавров попросил привлечь внимание к необходимости эвакуировать дипломатический корпус и других граждан.
В ночь на 22 мая удар украинских дронов пришелся по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. Строение разрушилось, в результате чего погиб 21 человек, остальные 44 получили травмы.
По словам президента Владимира Путина, удар беспилотников был намеренным. Подростки, выжившие после нападения, рассказали, что дроны долго барражировали над ними и атаковали с высокой точностью. В ответ российские военные осуществили удары по объектам, связанным с управлением украинской армией, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
