https://1prime.ru/20260526/ukraina-870214370.html

"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за звонка Лаврова и Рубио

"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за звонка Лаврова и Рубио - 26.05.2026, ПРАЙМ

"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за звонка Лаврова и Рубио

В эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T05:53+0300

2026-05-26T05:53+0300

2026-05-26T05:53+0300

общество

россия

киев

сша

украина

марко рубио

сергей лавров

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вызвал истерику в Киеве."Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все", — сказал он.Эксперт отметил, что МИД России уже заранее предупреждало Киев, однако, согласно привычному сценарию, те проигнорировали это."Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева", — добавил журналист.На днях Министерство иностранных дел России заявило о намерении нанести удары по объектам оборонной промышленности в Киеве и рекомендовало иностранным дипломатам срочно покинуть столицу Украины. Вслед за этим, в телефонном разговоре с Марко Рубио, Лавров попросил привлечь внимание к необходимости эвакуировать дипломатический корпус и других граждан.В ночь на 22 мая удар украинских дронов пришелся по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. Строение разрушилось, в результате чего погиб 21 человек, остальные 44 получили травмы.По словам президента Владимира Путина, удар беспилотников был намеренным. Подростки, выжившие после нападения, рассказали, что дроны долго барражировали над ними и атаковали с высокой точностью. В ответ российские военные осуществили удары по объектам, связанным с управлением украинской армией, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

https://1prime.ru/20260526/ukraina-870214220.html

https://1prime.ru/20260526/udary-870213711.html

https://1prime.ru/20260526/konflikt-870213101.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, киев, сша, украина, марко рубио, сергей лавров, владимир путин, мид рф