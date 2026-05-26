"Будет отступать": в Британии дерзко высказались после заявления МИД России
Меркурис: ЕС придется снизить поддержку Украины после заявления МИД России
© Unsplash/AXP Photography
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Европейскому Союзу, вероятно, придется пересмотреть свое отношение к поддержке Украины после заявления российского МИД о предполагаемых ударах по военным объектам в Киеве, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией", — сказал он.
Эксперт также обратил внимание на резкую реакцию со стороны Украины, которая, по его мнению, не стремится к миру, а лишь обостряет ситуацию.
"В любом случае, недавний российский удар по Киеву не встретил никакого сопротивления со стороны ПВО, поэтому повторение таких ударов Брюсселю явно невыгодно", — подытожил Меркурис.
Недавно МИД России проинформировал о намерении атаковать объекты оборонной промышленности в Киеве, настоятельно рекомендовав дипломатам покинуть город. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркнул необходимость эвакуации дипломатического персонала и других граждан из Киева.
В ночь на 22 мая была совершена атака украинских дронов на общежитие колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. В результате обрушения здания погиб 21 человек, а 44 были ранены.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что удар беспилотников был целенаправленным. Выжившие студенты заявили, что дроны нацелено кружили над ними. В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с командованием Украины, использовав ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
