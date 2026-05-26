"Нельзя игнорировать". Израиль резко отреагировал на решение Киева
МИД Израиля выразил сожаление в связи с перезахоронением лидера ОУН Мельника на Украине
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Израиля выразило сожаление по поводу перезахоронения в Украине лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистским режимом.
"Нельзя игнорировать историческую правду и память жертв, убитых нацистами и их пособниками", — отмечается в заявлении в соцсети X.
На прошлой неделе в Люксембурге были эксгумированы его останки, чтобы их перенесли в Украину. На церемонии присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, Министерства иностранных дел Украины и Украинского института национальной памяти. Глава киевского режима заявил, что ведутся работы по возвращению на родину останков другого лидера ОУН* — Евгения Коновальца, встречавшегося с Адольфом Гитлером.
Зеленский назвал их "героями", утверждая, что они отстаивали независимость Украины, хотя сейчас их могилы находятся в разных странах, включая Европу и Америку.
Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) — сражалось против советских войск и сотрудничало с нацистами. ОУН-УПА* виновна в многочисленных преступлениях, включая Волынскую трагедию 1943 года, когда было массово уничтожено польское население в Волыни. В это же время были жестоко убиты тысячи украинцев, отказавшихся поддерживать националистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация