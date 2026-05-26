Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии... | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T16:48+0300

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."В то время как прибалтийские страны уже несколько недель подвергаются атакам украинских дронов, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!", — написал баллотирующийся в президенты Франции политик в соцсети X.По его мнению, таким образом глава ЕК стремится посеять панику и приблизить Европу к войне.Накануне издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.

