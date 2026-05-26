Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/ursula-870228332.html
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад - 26.05.2026, ПРАЙМ
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T16:48+0300
2026-05-26T16:48+0300
россия
мировая экономика
запад
литва
москва
урсула фон дер ляйен
politico
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."В то время как прибалтийские страны уже несколько недель подвергаются атакам украинских дронов, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!", — написал баллотирующийся в президенты Франции политик в соцсети X.По его мнению, таким образом глава ЕК стремится посеять панику и приблизить Европу к войне.Накануне издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.
https://1prime.ru/20260526/rossiya-870228203.html
https://1prime.ru/20260526/preduprezhdenie-870228057.html
запад
литва
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e100cea37dc952a97d207b6f44e1d15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, литва, москва, урсула фон дер ляйен, politico, ек
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, ЛИТВА, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, Politico, ЕК
16:48 26.05.2026
 
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад

Филиппо: фон дер Ляйен обвиняет РФ в атаках украинских БПЛА в Прибалтике

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Москву в ударах украинских беспилотников по балтийским республикам, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В то время как прибалтийские страны уже несколько недель подвергаются атакам украинских дронов, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!", — написал баллотирующийся в президенты Франции политик в соцсети X.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Знает свое место". На Западе внезапно высказались о России
16:47
По его мнению, таким образом глава ЕК стремится посеять панику и приблизить Европу к войне.
Накануне издание Politico сообщало, что фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.
В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Придется ждать". Предупреждение России вызвало переполох в Германии
16:46
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДЛИТВАМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенPoliticoЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала