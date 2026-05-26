https://1prime.ru/20260526/ursula-870229579.html
"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе
"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе
Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России на фоне недавних инцидентов с украинскими... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:30+0300
2026-05-26T17:30+0300
2026-05-26T17:30+0300
литва
запад
балтия
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_683:433:2518:1465_1920x0_80_0_0_439b5083c22c89ef4b05a7859ffeb04a.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России на фоне недавних инцидентов с украинскими дронами в странах Балтии. "Вас ждет провал, Урсула. Вы поддерживаешь ад и этого не понимаете. Вы — заблудшая овца", — отметила @VviewSsonicMair."Вы имеете в виду, что отныне вы не потерпите неудачу и больше не позволите украинским беспилотникам сбрасывать бомбы на территорию Прибалтики?" — удивился @curiositymata."Шоу клоунов: проигравшие ликуют друг перед другом. Ваше падение будет впечатляющим, даже если вы попытаетесь убедить нас в обратном, повторяя одни и те же старые фразы. Вы и еще несколько клоунов разрушили ЕС и нанесли огромный ущерб его репутации в мире", — подчеркивает @mirjana_2022."Разве вы еще не отмыли достаточно денег через Украину? Сколько вам еще нужно?" — жалуется @DaveO37609422."Им, должно быть, было непросто уворачиваться от украинских дронов", — заключил @MusicMiscreant.В минувший вторник фон дер Ляйен посетила Литву для проведения переговоров с лидерами балтийских стран по поводу реакции на инциденты с беспилотниками. Она также отметила, что будет выделено 12 миллиардов евро в рамках программы военной поддержки ЕС SAFE в ответ на эти события. В последние недели участились случаи, когда украинские дроны, сбившись с курса, стали падать на территории балтийских республик. В среду утром работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за угрозы нахождения беспилотников в воздушном пространстве Литвы.
https://1prime.ru/20260526/ursula-870228332.html
https://1prime.ru/20260525/pribaltika-870190988.html
https://1prime.ru/20260525/pribaltika-870189069.html
литва
запад
балтия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504107_821:428:2302:1539_1920x0_80_0_0_e37f4122ae94f3f12004909306abb547.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, запад, балтия, урсула фон дер ляйен, ес
ЛИТВА, ЗАПАД, Балтия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Пользователи социальной сети X
бурно отреагировали на выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России на фоне недавних инцидентов с украинскими дронами в странах Балтии.
"Вас ждет провал, Урсула. Вы поддерживаешь ад и этого не понимаете. Вы — заблудшая овца", — отметила @VviewSsonicMair.
"Вы имеете в виду, что отныне вы не потерпите неудачу и больше не позволите украинским беспилотникам сбрасывать бомбы на территорию Прибалтики
?" — удивился @curiositymata.
Выходка фон дер Ляйен в отношении России напугала Запад
"Шоу клоунов: проигравшие ликуют друг перед другом. Ваше падение будет впечатляющим, даже если вы попытаетесь убедить нас в обратном, повторяя одни и те же старые фразы. Вы и еще несколько клоунов разрушили ЕС
и нанесли огромный ущерб его репутации в мире", — подчеркивает @mirjana_2022.
"Разве вы еще не отмыли достаточно денег через Украину
? Сколько вам еще нужно?" — жалуется @DaveO37609422.
"Им, должно быть, было непросто уворачиваться от украинских дронов", — заключил @MusicMiscreant.
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики
В минувший вторник фон дер Ляйен
посетила Литву
для проведения переговоров с лидерами балтийских стран по поводу реакции на инциденты с беспилотниками. Она также отметила, что будет выделено 12 миллиардов евро в рамках программы военной поддержки ЕС SAFE в ответ на эти события.
В последние недели участились случаи, когда украинские дроны, сбившись с курса, стали падать на территории балтийских республик.
В среду утром работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за угрозы нахождения беспилотников в воздушном пространстве Литвы.
"Русские могут". США поставили прибалтов на место