"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе - 26.05.2026, ПРАЙМ
"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе
2026-05-26T17:30+0300
"Заблудшая овца". Заявление фон дер Ляйен о России вызвало ярость на Западе

© AP Photo / Virginia Mayo — Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на выпад главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России на фоне недавних инцидентов с украинскими дронами в странах Балтии.
"Вас ждет провал, Урсула. Вы поддерживаешь ад и этого не понимаете. Вы — заблудшая овца", — отметила @VviewSsonicMair.
"Вы имеете в виду, что отныне вы не потерпите неудачу и больше не позволите украинским беспилотникам сбрасывать бомбы на территорию Прибалтики?" — удивился @curiositymata.
"Шоу клоунов: проигравшие ликуют друг перед другом. Ваше падение будет впечатляющим, даже если вы попытаетесь убедить нас в обратном, повторяя одни и те же старые фразы. Вы и еще несколько клоунов разрушили ЕС и нанесли огромный ущерб его репутации в мире", — подчеркивает @mirjana_2022.
"Разве вы еще не отмыли достаточно денег через Украину? Сколько вам еще нужно?" — жалуется @DaveO37609422.
"Им, должно быть, было непросто уворачиваться от украинских дронов", — заключил @MusicMiscreant.
В минувший вторник фон дер Ляйен посетила Литву для проведения переговоров с лидерами балтийских стран по поводу реакции на инциденты с беспилотниками. Она также отметила, что будет выделено 12 миллиардов евро в рамках программы военной поддержки ЕС SAFE в ответ на эти события.
В последние недели участились случаи, когда украинские дроны, сбившись с курса, стали падать на территории балтийских республик.
В среду утром работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за угрозы нахождения беспилотников в воздушном пространстве Литвы.
