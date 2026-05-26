Финансист объяснила, почему не нужно угадывать курс при покупке валюты - 26.05.2026, ПРАЙМ
Финансист объяснила, почему не нужно угадывать курс при покупке валюты
Финансист объяснила, почему не нужно угадывать курс при покупке валюты

Марчук: попытки поймать "дно" при покупке валюты чаще всего обречены на неудачу

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Резкие колебания валютного курса в последние годы окончательно изменили поведение частных инвесторов. Попытки "угадать" идеальный момент для покупки доллара или евро всё чаще заканчиваются неудачей. О том, какая стратегия сегодня работает лучше, агентству “Прайм” рассказала заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Елена Владимировна Марчук.
По словам эксперта, на валютный курс одновременно влияют нефтяные цены, действия Центробанка, экспортная выручка, санкции, бюджетное правило и даже психологические ожидания населения. Попытка поймать "дно" часто заканчивается тем, что человек либо слишком долго ждёт, либо покупает валюту уже на эмоциях после резкого роста.
"Наиболее рациональной стратегией сегодня выглядит постепенная диверсификация. Речь не только о распределении средств между рублём и иностранной валютой, но и о разделении накоплений по разным инструментам — депозитам, облигациям, золоту, валютным активам. Чрезмерная концентрация в одной валюте делает сбережения уязвимыми", — пояснила Марчук.
Она подчёркивает, что доллар или любая другая валюта сами по себе не гарантируют сохранения капитала. Если человек покупает валюту на пике паники, а через несколько месяцев вынужден продавать её для текущих расходов, защита от рисков превращается в убыток. Поэтому всё больше инвесторов переходят к модели регулярных покупок небольшими объёмами — это сглаживает влияние краткосрочных скачков курса и снижает зависимость от эмоциональных решений.
Рубль остаётся чувствительным к внешнеторговой конъюнктуре: периоды укрепления могут быть резкими, но и обратные движения происходят столь же быстро. Идея "идеального курса" становится всё менее реалистичной — рынок слишком волатилен даже для профессиональных участников, заключила финансист.
 
