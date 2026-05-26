Стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Volga

Продажи автомобилей новой российской марки Volga начнутся в стране в июне 2026 года, сообщили в пресс-службе бренда.

2026-05-26T13:42+0300

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Продажи автомобилей новой российской марки Volga начнутся в стране в июне 2026 года, сообщили в пресс-службе бренда. "Все три модели появятся в продаже у официальных дилеров марки в июне этого года", - говорится в сообщении. В модельную линейку бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Стоимость кроссоверов будет начинаться от 2,75 миллиона рублей для К40 и от 4,2 миллиона рублей для К50. Седан будет стоить от 2,9 миллиона рублей. В феврале компания-производитель автомобилей Volga АО "Нижегородские легковые автомобили" анонсировала, что серийное производство этих машин на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале текущего года.

