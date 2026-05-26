https://1prime.ru/20260526/vtb-870233278.html
Акции ВТБ усилили падение после сообщений о возможной допэмиссии
Акции ВТБ усилили падение после сообщений о возможной допэмиссии - 26.05.2026, ПРАЙМ
Акции ВТБ усилили падение после сообщений о возможной допэмиссии
Акции ВТБ усилили падение и теряют 6% после сообщений о возможном увеличении уставного капитала за счет допэмиссии, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T19:24+0300
2026-05-26T19:24+0300
2026-05-26T19:24+0300
экономика
акции
рынок
торги
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_823:0:4235:1919_1920x0_80_0_0_d7660b6cf8ae8c5c17af09e953283cad.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили падение и теряют 6% после сообщений о возможном увеличении уставного капитала за счет допэмиссии, следует из данных Московской биржи. Общее собрание акционеров ВТБ 30 июня обсудит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, сообщил банк ранее во вторник. К 18.56 мск акции ВТБ падали на 6,13%, до 81,335 рубля, а до сообщений теряли в пределах 1%.
https://1prime.ru/20260526/wildberries-870229842.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_1277:0:3836:1919_1920x0_80_0_0_2dae40f0a0477a31eeda837f6cb5cb59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, торги, втб
Экономика, Акции, Рынок, Торги, ВТБ
Акции ВТБ усилили падение после сообщений о возможной допэмиссии
Московская биржа: акции ВТБ усилили падение и теряют 6% после сообщений о допэмиссии
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили падение и теряют 6% после сообщений о возможном увеличении уставного капитала за счет допэмиссии, следует из данных Московской биржи.
Общее собрание акционеров ВТБ
30 июня обсудит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, сообщил банк ранее во вторник.
К 18.56 мск акции ВТБ падали на 6,13%, до 81,335 рубля, а до сообщений теряли в пределах 1%.
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве