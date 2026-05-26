Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ
2026-05-26T23:21+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким. Ранее во вторник в пресс-службе маркетплейса сообщили РИА Новости, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ. "Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны!", - сказала Ким. По ее словам, "WB Банк" в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции. "Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды", - добавила основательница Wildberries. Ким подчеркнула, что рассчитывает на укрепление позиций компании и развитие финансовых сервисов на базе партнерства с ВТБ.
