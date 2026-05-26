Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260526/wildberries--870238296.html
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ - 26.05.2026, ПРАЙМ
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ
Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T23:21+0300
2026-05-26T23:30+0300
экономика
финансы
втб
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870238226_0:147:2900:1778_1920x0_80_0_0_d0965c622611c3522a4a2b69d0bdaaea.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким. Ранее во вторник в пресс-службе маркетплейса сообщили РИА Новости, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ. "Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны!", - сказала Ким. По ее словам, "WB Банк" в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции. "Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды", - добавила основательница Wildberries. Ким подчеркнула, что рассчитывает на укрепление позиций компании и развитие финансовых сервисов на базе партнерства с ВТБ.
https://1prime.ru/20260525/wildberries-870202299.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870238226_392:0:2900:1881_1920x0_80_0_0_5fe07f9fe221719bac04d18318adcad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, втб, wildberries
Экономика, Финансы, ВТБ, Wildberries
23:21 26.05.2026 (обновлено: 23:30 26.05.2026)
 
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ

Глава Wildberries Ким: партнерство с ВТБ позволит укрепить цифровой суверенитет России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким
Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким.
Ранее во вторник в пресс-службе маркетплейса сообщили РИА Новости, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
"Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны!", - сказала Ким.
По ее словам, "WB Банк" в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Wildberries планирует построить еще один склад в Белоруссии
Вчера, 18:33
"Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды", - добавила основательница Wildberries.
Ким подчеркнула, что рассчитывает на укрепление позиций компании и развитие финансовых сервисов на базе партнерства с ВТБ.
 
ЭкономикаФинансыВТБWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала