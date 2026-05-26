Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве

Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения

2026-05-26T17:33+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Группа РВБ и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Сделка знаменует запуск первого в России прямого сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции", - говорится в сообщении. "В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке", - добавили там. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ. В группе РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) отметили, что будут развивать розничный бизнес банка ВТБ, привнося свою экспертизу в технологиях, ИТ-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах в традиционные банковские продукты.

