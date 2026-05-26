Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве
2026-05-26T17:33+0300
17:33 26.05.2026
 
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве

ВТБ планирует приобрести 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Группа РВБ и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Сделка знаменует запуск первого в России прямого сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции", - говорится в сообщении.
"В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке", - добавили там.
В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов.
Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
В группе РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) отметили, что будут развивать розничный бизнес банка ВТБ, привнося свою экспертизу в технологиях, ИТ-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах в традиционные банковские продукты.
 
БанкиФинансыВТБWildberries
 
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
