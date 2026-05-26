https://1prime.ru/20260526/wildberries-870229842.html
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве - 26.05.2026, ПРАЙМ
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве
Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, сообщили РИА... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T17:33+0300
2026-05-26T17:33+0300
2026-05-26T17:33+0300
банки
финансы
втб
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/58/838905855_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_affa2d9251246916414d34006cd9cf24.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Группа РВБ и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Сделка знаменует запуск первого в России прямого сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции", - говорится в сообщении. "В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке", - добавили там. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ. В группе РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) отметили, что будут развивать розничный бизнес банка ВТБ, привнося свою экспертизу в технологиях, ИТ-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах в традиционные банковские продукты.
https://1prime.ru/20260525/wildberries-870202299.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/58/838905855_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_7d981885e3b43829c4f9871c5b2e0193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, втб, wildberries
Банки, Финансы, ВТБ, Wildberries
Wildberries и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве
ВТБ планирует приобрести 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Группа РВБ и ВТБ
планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Сделка знаменует запуск первого в России прямого сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции", - говорится в сообщении.
"В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке", - добавили там.
В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов.
Wildberries планирует построить еще один склад в Белоруссии
Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
В группе РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) отметили, что будут развивать розничный бизнес банка ВТБ, привнося свою экспертизу в технологиях, ИТ-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах в традиционные банковские продукты.