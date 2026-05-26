В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России

Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — отметил он.Джонсон подчеркнул, что позиция России по конфликту на Украине давно определена и известна, однако многие предпочитают игнорировать ее. Поэтому, по словам эксперта, Москва вынуждена прибегать к более жестким действиям, включая удары в ответ на постоянные провокации.Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что российские войска будут наносить удары по ключевым центрам принятия решений в Украине в ответ на атаки ВСУ против мирного населения. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации срочно покинуть столицу, а локальных жителей держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске на территории ЛНР, где проживали 86 студентов. Это привело к обрушению здания, в результате чего погиб 21 студент, а 44 человека получили ранения.В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным руководством, применяя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"

