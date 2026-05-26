Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260526/zapad-870215638.html
В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России
В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России - 26.05.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России
Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T07:27+0300
2026-05-26T07:27+0300
в мире
москва
украина
россия
запад
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон."Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — отметил он.Джонсон подчеркнул, что позиция России по конфликту на Украине давно определена и известна, однако многие предпочитают игнорировать ее. Поэтому, по словам эксперта, Москва вынуждена прибегать к более жестким действиям, включая удары в ответ на постоянные провокации.Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что российские войска будут наносить удары по ключевым центрам принятия решений в Украине в ответ на атаки ВСУ против мирного населения. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации срочно покинуть столицу, а локальных жителей держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске на территории ЛНР, где проживали 86 студентов. Это привело к обрушению здания, в результате чего погиб 21 студент, а 44 человека получили ранения.В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным руководством, применяя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"
москва
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, москва, украина, россия, запад, всу
В мире, МОСКВА, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, ВСУ
07:27 26.05.2026
 
В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России

Джонсон: Запад напрасно принимает терпение России за слабость

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что позиция России по конфликту на Украине давно определена и известна, однако многие предпочитают игнорировать ее. Поэтому, по словам эксперта, Москва вынуждена прибегать к более жестким действиям, включая удары в ответ на постоянные провокации.

Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что российские войска будут наносить удары по ключевым центрам принятия решений в Украине в ответ на атаки ВСУ против мирного населения. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации срочно покинуть столицу, а локальных жителей держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске на территории ЛНР, где проживали 86 студентов. Это привело к обрушению здания, в результате чего погиб 21 студент, а 44 человека получили ранения.

В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным руководством, применяя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"
 
В миреМОСКВАУКРАИНАРОССИЯЗАПАДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала