В США раскрыли ужасную ошибку в отношении России
Джонсон: Запад напрасно принимает терпение России за слабость
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку, истолковав терпение Москвы как проявление слабости, об этом в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — отметил он.
Джонсон подчеркнул, что позиция России по конфликту на Украине давно определена и известна, однако многие предпочитают игнорировать ее. Поэтому, по словам эксперта, Москва вынуждена прибегать к более жестким действиям, включая удары в ответ на постоянные провокации.
Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что российские войска будут наносить удары по ключевым центрам принятия решений в Украине в ответ на атаки ВСУ против мирного населения. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации срочно покинуть столицу, а локальных жителей держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.
В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске на территории ЛНР, где проживали 86 студентов. Это привело к обрушению здания, в результате чего погиб 21 студент, а 44 человека получили ранения.
В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным руководством, применяя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"
"Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка", — отметил он.
Джонсон подчеркнул, что позиция России по конфликту на Украине давно определена и известна, однако многие предпочитают игнорировать ее. Поэтому, по словам эксперта, Москва вынуждена прибегать к более жестким действиям, включая удары в ответ на постоянные провокации.
Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что российские войска будут наносить удары по ключевым центрам принятия решений в Украине в ответ на атаки ВСУ против мирного населения. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации срочно покинуть столицу, а локальных жителей держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.
В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске на территории ЛНР, где проживали 86 студентов. Это привело к обрушению здания, в результате чего погиб 21 студент, а 44 человека получили ранения.
В ответ российские вооруженные силы нанесли удары по объектам, связанным с украинским военным руководством, применяя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"