Заявление Зеленского о Белоруссии вызвало переполох на Западе
Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии безосновательны, пишет немецкий журнал Junge Welt.
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии безосновательны, пишет немецкий журнал Junge Welt."Владимир Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Беларуси. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений", — говорится в публикации.При этом, отмечает издание, украинские пограничники заявили, что в настоящее время в приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению.В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
