Заявление Зеленского о Белоруссии вызвало переполох на Западе - 26.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260526/zelenskiy-870215373.html
Заявление Зеленского о Белоруссии вызвало переполох на Западе
Заявление Зеленского о Белоруссии вызвало переполох на Западе
Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии безосновательны, пишет немецкий журнал Junge Welt. | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T07:11+0300
07:11 26.05.2026
 
Заявление Зеленского о Белоруссии вызвало переполох на Западе

JW: Зеленский не предоставил доказательства нападения на Киев из Белоруссии

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии безосновательны, пишет немецкий журнал Junge Welt.
"Владимир Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Беларуси. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений", — говорится в публикации.
При этом, отмечает издание, украинские пограничники заявили, что в настоящее время в приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению.
В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
 
