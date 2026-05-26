Повторные торги по продаже бывших активов Струкова не состоялись - 26.05.2026, ПРАЙМ
Повторные торги по продаже бывших активов Струкова не состоялись
12:39 26.05.2026
 
Повторные торги по продаже бывших активов Струкова не состоялись

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Повторные торги в формате голландского аукциона по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова, в том числе доли в ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 67,25%, не состоялись, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Согласно материалам ГИС "Торги", на аукцион была подана одна заявка от АО "Русские угли", которая была зарегистрирована 22 мая. Однако компанию не допустили к торгам.
"Основание для отказа в допуске. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации", - говорится в материалах информационной площадки.
В мае Росимущество повторно выставило на торги бывшие активы Струкова, в том числе долю в ЮГК, в формате голландского аукциона. Стартовая стоимость активов составила 162,02 миллиарда рублей с дальнейшим понижением цены до 50%. Первый аукцион, который должен был пройти 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок.
Порядка 67,25% акций ЮГК перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры. Ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
