https://1prime.ru/20260527/aes-870263431.html

Лихачев рассказал о подготовке соглашений о создании АЭС в Казахстане

Лихачев рассказал о подготовке соглашений о создании АЭС в Казахстане - 27.05.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о подготовке соглашений о создании АЭС в Казахстане

Два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС подготовлены к визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан, заявил глава "Росатома" | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T18:48+0300

2026-05-27T18:48+0300

2026-05-27T18:48+0300

россия

казахстан

рф

алексей лихачев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864999017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fe75cfbc1152afd10ac8fe97af59c5e.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Два межправительственных соглашения о создании первой в Казахстане АЭС подготовлены к визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К визиту Владимира Владимировича подготовлены к подписанию два межправительственных соглашения, так называемое станционное соглашение, непосредственно о создании атомной электростанции, где описан технический облик проекта", - сказал Лихачев в интервью "Известиям".По его словам, активная фаза строительства первой атомной электростанции в Казахстане начнется в 2027 году."Мы исходим из того, что мы начнем разворот строительно-монтажной базы в следующем году. Одновременно с этим начнется подготовка необходимой технической документации, проектной документации для получения лицензии. И уже начиная с 2027 года пойдет активное строительство (АЭС – ред.)", - заявил Лихачев.При этом директор "Росатома" подчеркнул, что сроки и темпы строительства будут зависеть от решений казахстанской стороны, а основные параметры реализации проекта определят правительство Казахстана и агентство по атомной энергии.Кроме того, Лихачев отметил, что корпорация планирует как можно скорее приступить к закладке первого бетона и сделать все, чтобы к середине 2030-х годов атомная электростанция была введена в строй. По его словам, ввод объектов будет поэтапным, с интервалом около 8-10 месяцев между первым и вторым блоками. Задача - завершить проект к середине 2030-х годов, отметил он.Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране первой атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Кроме того, в середине июня 2025 года Астана и Москва подписали "дорожную карту", предусматривающую реализацию проекта.Восьмого августа 2025 года на побережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта.

https://1prime.ru/20260527/likhachev-870260037.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, рф, алексей лихачев, владимир путин, росатом