Российский рынок акций завершил торги среды умеренным ростом

Российский рынок акций все же завершил торги среды умеренным ростом после обновления локальных минимумов в течение дня, следует из данных Московской биржи. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T21:43+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций все же завершил торги среды умеренным ростом после обновления локальных минимумов в течение дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,39% - до 2590,24 пункта, долларовый РТС - на 1,47%, до 1150,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1139,96 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дешевел на 3,18%, до 93,6 доллара за баррель. "На российском рынке акций прошел еще один торговый день без четкого тренда. Минорное начало дня увело индекс Мосбиржи в район 2560 пунктов, днем ситуация развернулась и бенчмарк, как и накануне, попытался вернуться на круглые 2600 пунктов, но снова безуспешно",- комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Негатив все так же в основном исходит от геополитической эскалации, которая отдаляет срок урегулирования украинского конфликта, а ЕС грозит 21-м пакетом антироссийских санкций, добавил он. "В среду 27 мая индекс Мосбиржи обновил локальные минимумы 2026 года, достигнув отметки 2562 пункта. Закрепление и консолидация бенчмарка ниже уровня 2600 пунктов в ближайшие торговые сессии может быть вполне закономерной с учетом усиления геополитического негатива", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "В России событием дня стал начинающийся государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого может обсуждаться углубление сотрудничества двух стран в сфере углеводородов, в том числе, возможно, сотрудничества в рамках ОПЕК+", - напоминает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры роста и паденияАкции "ВК" (+2,75%) выросли без новостей, но, возможно, на достаточно оптимистичном фоне вокруг российского IT-сектора, отметила Мильчакова. Также в лидерах роста - акции "ЛСР" (+7,51%), "Русала" (+3,22%), "Ленты" (+2,84%) и "СПБ Биржи" (+2,41%). "Акции "Россетей" (-7,28%) оказались под давлением новостей о рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2025 год и поддержке Минэнерго моратория на выплату дивидендов и после 2026 года, которые могут быть направлены на инвестиции. Кроме того, стало известно о планах Россетей провести допэмиссию в объеме 903 миллиарда акций (451,5 миллиарда рублей) в пользу Росимущества", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах снижения - акции "Генетико" (-3,04%), "Фармсинтеза" (-2,64%), ТГК-1 (-1,64%) и "Распадской" (-1,37%). Прогнозы"В целом, до конца недели более высока вероятность консолидации бенчмарка в диапазоне 2550-2600 пунктов", - считает Муштаков. "Область 2600 пунктов по индексу Мосбиржи теперь выступает сопротивлением. Попытки ее покорения могут сменяться откатами в сторону 2550-2560 пунктов", - прогнозирует Смирнов.

