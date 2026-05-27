ФАС предложила новую формулу расчета цены алюминия, сообщил источник

2026-05-27T16:21+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям вместо котировок на Лондонской бирже металлов, сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. "ФАС предлагает взять за основу экспортный паритет. Для его расчета берется метод обратного счета, то есть нетбэк (цена внешнего рынка минус логистические и налоговые расходы - ред.) - от цены внешнего рынка вычитаются логистические расходы, фрахт, портовые расходы, пошлины, и иные обязательные платежи. В результате получается цена, сформированная на заводе производителя - экономически обоснованный уровень", - рассказал собеседник агентства, говоря о позиции службы о расчете цены на алюминий. По его словам, в минувшую пятницу служба на заседании экспертного совета продемонстрировала разработанные принципы экономического анализа практик ценообразования на рынке первичного алюминия на предмет их соответствия закону о защите конкуренции. При этом в формуле будет учитываться реальная география экспорта российского алюминия, пояснил источник. Он отметил, что к каждому из направлений экспорта - Китай, Азия (за исключением Китая), Европа и Америка - буде присвоен коэффициент пропорционально фактическому объему поставок из России. По итогу получается "взвешенная сумма нетбэк-цен по каждому направлению". Такой подход может снизить риски дефицита на внутреннем рынке, а также сделать цены на экспорт и внутри России равновыгодными, объяснил собеседник агентства. Кроме того, ФАС для оценки стоимости металла на внутреннем рынке будет учитывать и региональные премии (надбавка к биржевой цене металла). На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам. В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ. Позже ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 29 мая. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов. Ограничения не распространяются на металлы, произведенные до 13 апреля текущего года.

