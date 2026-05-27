Песков объяснил, за чей счет Армения получает льготный газ - 27.05.2026, ПРАЙМ
Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T12:41+0300
2026-05-27T12:44+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет", - сказал Песков журналистам.
"Давайте называть вещи своими именами - это наша помощь Армении", - добавил пресс-секретарь президента России.
Он назвал вопрос о возможности денонсации газового соглашения с Арменией корпоративным и переадресовал его в "Газпром".
"Это надо у "Газпрома" спрашивать, мне неизвестно ничего про денонсацию... Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, и она может пересматриваться, и корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос, это надо обращаться к "Газпрому", - уточнил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность денонсации соглашения о льготных поставках газа в Армению.
