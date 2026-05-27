https://1prime.ru/20260527/armeniya-870252864.html

Песков объяснил, за чей счет Армения получает льготный газ

Песков объяснил, за чей счет Армения получает льготный газ - 27.05.2026, ПРАЙМ

Песков объяснил, за чей счет Армения получает льготный газ

Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T12:41+0300

2026-05-27T12:41+0300

2026-05-27T12:44+0300

россия

армения

рф

дмитрий песков

газпром

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869743441_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_5857b8e5c1c048e28259dbb70958d511.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Льгота на поставки газа для Армении идет за счет России, это российская помощь братской стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской, но это за наш счет", - сказал Песков журналистам. "Давайте называть вещи своими именами - это наша помощь Армении", - добавил пресс-секретарь президента России.Он назвал вопрос о возможности денонсации газового соглашения с Арменией корпоративным и переадресовал его в "Газпром"."Это надо у "Газпрома" спрашивать, мне неизвестно ничего про денонсацию... Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, и она может пересматриваться, и корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос, это надо обращаться к "Газпрому", - уточнил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается возможность денонсации соглашения о льготных поставках газа в Армению.

https://1prime.ru/20260525/medvedev-870194214.html

армения

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, армения, рф, дмитрий песков, газпром, газ