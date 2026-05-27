Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/armeniya-870254790.html
Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС
Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС - 27.05.2026, ПРАЙМ
Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T13:56+0300
2026-05-27T13:56+0300
россия
армения
мария захарова
сергей цивилев
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0a/868186816_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f04a85611a72ad61836eb41bc6ab6c5.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам. "27 мая 2026 года посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года", - указала она.
https://1prime.ru/20260527/overchuk-870253503.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0a/868186816_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_854b0d10fdc3fff323792680b93f0972.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, мария захарова, сергей цивилев, ес, мид рф
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Мария Захарова, Сергей Цивилев, ЕС, МИД РФ
13:56 27.05.2026
 
Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС

Захарова: Россия при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит соглашение по газу

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам.
"27 мая 2026 года посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года", - указала она.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Оверчук предостерег Армению от планов по вступлению в ЕС
13:18
 
РОССИЯАРМЕНИЯМария ЗахароваСергей ЦивилевЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала