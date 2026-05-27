Россия предупредила Армению о последствиях присоединения к ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T13:56+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона проинформировала Ереван о том, что при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит или денонсирует соглашение по газу и нефтепродуктам. "27 мая 2026 года посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года", - указала она.
Захарова: Россия при продолжении вступления Армении в ЕС приостановит соглашение по газу