В России производство легковушек в январе-апреле выросло на 1,1% - 27.05.2026, ПРАЙМ
В России производство легковушек в январе-апреле выросло на 1,1%
бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам четырех первых месяцев 2026 года выросло на 1,1% в годовом выражении и составило 249 тысяч штук, в том числе в апреле выпуск легковушек вырос на 2% - до 68,4 тысячи единиц, следует из данных Росстата.
Выпуск грузовиков за январь-апрель сократился на 23,5% и составил 37,9 тысячи штук, в апреле производство также снизилось - на 4,8% к апрелю 2025 года, до 12,4 тысячи штук.
Производство автобусов массой до 5 тонн за четыре месяца сократилось на 51,9% и составило 2,7 тысячи единиц. Во второй весенний месяц выпуск таких автобусов сократился на 40,3% - до 1,1 тысячи штук.
Производство автобусов тяжелее 5 тонн в январе-апреле составило 2,7 тысячи штук, что на 13,2% меньше, чем годом ранее. В апреле производство выросло на 4,5% в годовом выражении и составило 891 единицу.
