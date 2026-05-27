Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным

Верховный суд РФ счел незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству, сообщает пресс-служба суда. | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T13:47+0300

МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд РФ счел незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству, сообщает пресс-служба суда. Там рассказали, что жительница Забайкальского края обратилась в суд с требованием признать незаконным отказ отдела МВД в регистрации доставшегося ей по наследству автомобиля. Основанием для принятия данного решения послужили сведения из информационной базы ГИБДД о том, что еще в 2004 году у машины были заменены двигатель и шасси, выдан дубликат ПТС, а номерные агрегаты утилизированы. Суд первой инстанции требования истца удовлетворил и обязал отдел МВД перерегистрировать автомобиль на заявительницу. Суд, принимая решение, учел выводы экспертизы, согласно которой заводское содержание номера двигателя и маркировки шасси транспортного средства изменению не подвергались. Апелляция и кассация, полагаясь исключительно на сведения информационной системы ГИБДД, решение суда отменили, в удовлетворении иска отказали. “Коллегия по административным делам ВС РФ признала такой подход формальным, отменила судебные акты апелляции и кассации и обязала госорган произвести перерегистрацию автомобиля на наследницу. Высшая судебная инстанция указала, что у заявительницы имеется оригинал ПТС, а транспортное средство с указанными первоначально номерными агрегатами существует в натуре и из владения наследодателя не выбывало”, - отметили в пресс-службе.

