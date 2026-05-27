Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным - 27.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260527/avtomobil-870254530.html
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным - 27.05.2026, ПРАЙМ
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным
Верховный суд РФ счел незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству, сообщает пресс-служба суда. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T13:47+0300
2026-05-27T13:47+0300
бизнес
общество
россия
рф
мвд
верховный суд
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030422_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_85640e4ee9cfca0e4fc0b800f2bb67ec.jpg
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд РФ счел незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству, сообщает пресс-служба суда. Там рассказали, что жительница Забайкальского края обратилась в суд с требованием признать незаконным отказ отдела МВД в регистрации доставшегося ей по наследству автомобиля. Основанием для принятия данного решения послужили сведения из информационной базы ГИБДД о том, что еще в 2004 году у машины были заменены двигатель и шасси, выдан дубликат ПТС, а номерные агрегаты утилизированы. Суд первой инстанции требования истца удовлетворил и обязал отдел МВД перерегистрировать автомобиль на заявительницу. Суд, принимая решение, учел выводы экспертизы, согласно которой заводское содержание номера двигателя и маркировки шасси транспортного средства изменению не подвергались. Апелляция и кассация, полагаясь исключительно на сведения информационной системы ГИБДД, решение суда отменили, в удовлетворении иска отказали. “Коллегия по административным делам ВС РФ признала такой подход формальным, отменила судебные акты апелляции и кассации и обязала госорган произвести перерегистрацию автомобиля на наследницу. Высшая судебная инстанция указала, что у заявительницы имеется оригинал ПТС, а транспортное средство с указанными первоначально номерными агрегатами существует в натуре и из владения наследодателя не выбывало”, - отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20260502/avto-869625089.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030422_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_72735b2d72d7063c7fa853e4cef665d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, мвд, верховный суд, суд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МВД, Верховный суд, суд
13:47 27.05.2026
 
Отказ в регистрации унаследованного автомобиля признали незаконным

Верховный суд признал незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Верховный суд РФ счел незаконным отказ в регистрации автомобиля, полученного по наследству, сообщает пресс-служба суда.
Там рассказали, что жительница Забайкальского края обратилась в суд с требованием признать незаконным отказ отдела МВД в регистрации доставшегося ей по наследству автомобиля. Основанием для принятия данного решения послужили сведения из информационной базы ГИБДД о том, что еще в 2004 году у машины были заменены двигатель и шасси, выдан дубликат ПТС, а номерные агрегаты утилизированы.
Суд первой инстанции требования истца удовлетворил и обязал отдел МВД перерегистрировать автомобиль на заявительницу. Суд, принимая решение, учел выводы экспертизы, согласно которой заводское содержание номера двигателя и маркировки шасси транспортного средства изменению не подвергались.
Апелляция и кассация, полагаясь исключительно на сведения информационной системы ГИБДД, решение суда отменили, в удовлетворении иска отказали.
“Коллегия по административным делам ВС РФ признала такой подход формальным, отменила судебные акты апелляции и кассации и обязала госорган произвести перерегистрацию автомобиля на наследницу. Высшая судебная инстанция указала, что у заявительницы имеется оригинал ПТС, а транспортное средство с указанными первоначально номерными агрегатами существует в натуре и из владения наследодателя не выбывало”, - отметили в пресс-службе.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда
2 мая, 12:54
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМВДВерховный судсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала