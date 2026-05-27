Гонконг стал крупнейшим мировым центром размещения иностранных инвестиций - 27.05.2026, ПРАЙМ
Гонконг стал крупнейшим мировым центром размещения иностранных инвестиций
2026-05-27T18:29+0300
2026-05-27T18:30+0300
BCG: Гонконг в 2025 году стал ведущим мировым центром размещения иностранных инвестиций

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Гонконг в 2025 году впервые стал ведущим мировым центром размещения иностранных инвестиций, обогнав Швейцарию, следует из доклада Boston Consulting Group (BCG).
"Впервые Гонконг с небольшим отрывом обогнал Швейцарию, став крупнейшим в мире центром трансграничных инвестиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объем иностранных активов в Гонконге вырос на 10,7% в годовом выражении - до 2,9 триллиона долларов. Это произошло за счет притока средств из материкового Китая, а также активности на фондовом рынке, которая проявилась в значительном количестве первичных публичных размещений акций (IPO) и росте цен на акции ведущих интернет-платформ.
BCG прогнозирует до 2030 года ежегодное увеличение иностранного капитала в Гонконге на 9%.
Объем иностранных инвестиций в Швейцарии вырос по сравнению с 2024 годом на 7,6%. Как указывает организация, клиентская база страны ориентирована на рынки Западной Европы, и она в меньшей степени зависит от быстрорастущего притока капитала, который обеспечил рост показателей для других стран.
В то же время, отмечает BCG, геополитическая неопределенность в мире все еще подтверждает роль Швейцарии в качестве ключевого глобального центра размещения активов. Объем иностранных инвестиций в страну до 2030 года ожидается на уровне 6% в год.
Третье место в списке занимает Сингапур - показатель вырос на 10,3% - до 2,1 триллиона долларов. Сингапур позиционирует себя как наиболее диверсифицированный центр управления активами в Азии, выступая в качестве нейтрального посредника между азиатскими и западными рынками капитала. В течение следующих пяти лет годовой рост иностранных инвестиций ожидается на уроне 9%.
 
