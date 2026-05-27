Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,34% - 27.05.2026, ПРАЙМ
Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,34%
2026-05-27T20:36+0300
Бензин подорожал на АЗС за неделю в среднем на 0,34%

Росстат: бензин подорожал на АЗС в России за неделю до 67,53 рубля за литр

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 18 по 25 мая выросла на 0,34%, до 67,53 рубля за литр, дизтоплива - на 0,46%, до 78,82 рубля за литр, заметно ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата.
Неделей ранее рост цен был существенно ниже. Так, за неделю с 12 по 18 мая бензин подорожал на 0,12%, дизтопливо - на 0,26%.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю с 18 по 25 мая Аи-92 подорожал в среднем на 0,31% - до 63,89 рубля за литр, Аи-95 - на 0,36%, до 69,46 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,31% - до 94,06 рубля.
При этом в период с 19 по 25 мая инфляция в стране составила 0,07%.
За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 65 субъектах РФ, более всего в Вологодской области, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе - на 2,9%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,8%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%.
