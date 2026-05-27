Продажи белорусского бензина на бирже в России в среду сократились - 27.05.2026, ПРАЙМ
Продажи белорусского бензина на бирже в России в среду сократились
23:51 27.05.2026
 
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Продажи белорусского бензина на бирже в России в среду существенно сократились, было реализовано лишь 60 тонн марки АИ-92, следует из материалов Национального биржевого ценового агентства.
"Двадцать седьмого мая существенно сократились продажи автобензина производства НПЗ Белоруссии. На торгах было реализовано лишь 0,06 тысячи тонн Регуляр-92 по 96 000 рублей за тонну Премиум-95 выставлялся по 104 000 рублей за тонну, но сделки не заключались", - говорится в материалах.
Цены на белорусский бензин существенно выше российских. Так, цена АИ-92 по территориальному индексу Петербургской биржи в среду, 27 мая составила около 67 700 рублей, АИ-95 - 75 100 рублей.
Как прокомментировали РИА Новости в Национальном биржевом ценовом агентстве, продажи белорусского бензина на бирже носят нерегулярный характер, реализация белорусского продукта оказывает поддержку в обеспечении топливом внутреннего российского рынка в период повышенного спроса.
Так, объем продаж бензина производства Белоруссии на Петербургской бирже с 1 по 26 мая 2026 года составил 21,54 тысячи тонн бензина (на Аи-92 пришлось 74,4%, Аи-95 - 18,4%, Аи-100 - 7,2%), рассказали в агентстве. За весь май 2025 года объем продаж белорусского бензина на бирже составил лишь 900 тонн.
