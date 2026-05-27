В Минпромторге рассказали о поддержке отрасли беспилотников - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о поддержке отрасли беспилотников
В Минпромторге рассказали о поддержке отрасли беспилотников
В Минпромторге рассказали о поддержке отрасли беспилотников

Замглавы Минпромторга Шпак: в России работает система поддержки развития отрасли БАС

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В России уже работает целая система механизмов для поддержки развития отрасли беспилотных технологий, так, например, для интеграции БАС в экономику работает компенсация части стоимости при покупке отечественного дрона, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
"Чтобы техника не стояла на балансе, а летала и приносила результат, мы запустили механизмы стимулирования спроса. Работает компенсация части стоимости при покупке отечественного БАС — до 40% цены. Работает субсидирование летного часа для эксплуатантов. Работает государственный гражданский заказ, в рамках которого за два года поставлено более трех тысяч машин", - сказал Шпак.
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что на сегодня регионам и ведомствам важно не просто получить дрон, а заказать готовую услугу с понятным экономическим эффектом.
При этом для развития отрасли БАС необходимо и развитие инфраструктуры. За счет федеральной поддержки в регионах созданы научно-производственные центры испытаний и компетенций, пояснил Шпак. Дальше эти центры должны становиться самостоятельными точками роста для своих регионов, обрастать сервисными компаниями, эксплуатантами, образовательными программами.
"И третье — это постоянный процесс повышения уровня организации всей отрасли. Мы внедрили балльную систему подтверждения российскости продукции и ведем реестр отечественной промышленной продукции. Для экспортеров предусмотрены субсидии на транспортировку и сертификацию в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". То есть базовые инструменты даны, правила игры определены", - пояснил Шпак.
Он подчеркнул, что роль Минпромторга России сейчас смещается от ручного управления к мониторингу эффективности и тонкой настройке системы там, где это потребуется.
 
