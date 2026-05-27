В Благовещенске нашли пропавшую с пятью детьми женщину

2026-05-27T02:58+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Полиция нашла 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области. Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. В тексте говорится, что женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске. Как ранее сообщили РИА Новости в МВД, 15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение. "Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", - сообщили агентству в управлении. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.

общество , россия, благовещенск, амурская область, белогорск, мвд