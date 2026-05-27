https://1prime.ru/20260527/blagoveschensk-870242190.html
В Благовещенске нашли пропавшую с пятью детьми женщину
В Благовещенске нашли пропавшую с пятью детьми женщину - 27.05.2026, ПРАЙМ
В Благовещенске нашли пропавшую с пятью детьми женщину
Полиция нашла 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области. | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T02:58+0300
2026-05-27T02:58+0300
2026-05-27T02:58+0300
общество
экономика
россия
благовещенск
амурская область
белогорск
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870242190.jpg?1779839910
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Полиция нашла 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. В тексте говорится, что женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске.
Как ранее сообщили РИА Новости в МВД, 15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.
"Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", - сообщили агентству в управлении.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.
благовещенск
амурская область
белогорск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, благовещенск, амурская область, белогорск, мвд
Общество , Экономика, РОССИЯ, Благовещенск, Амурская область, Белогорск, МВД
В Благовещенске нашли пропавшую с пятью детьми женщину
Полиция нашла пропавшую в Благовещенске женщину с пятью детьми
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – ПРАЙМ. Полиция нашла 33-летнюю Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Амурской области.
Тридцатитрехлетняя Ольга Кочергина пропала в Благовещенске вместе с пятью детьми около месяца назад. Ориентировки в соцсетях с ее данными во вторник распространили поисковые отряды города. В тексте говорится, что женщина ушла из дома 30 апреля с улицы Чайковского, с тех пор ее местонахождение неизвестно, возможно, она в Белогорске.
Как ранее сообщили РИА Новости в МВД, 15 мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.
"Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", - сообщили агентству в управлении.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.