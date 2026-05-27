Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима - 27.05.2026, ПРАЙМ
Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима
Биткоин продолжает торговаться в зоне повышенной неопределенности. Вторник наглядно показал, как хрупко сейчас рыночное равновесие. Цена поднималась до 78 080... | 27.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-27T12:49+0300
Александр Барышников
Барышников: завершения "криптозимы" следует ждать не раньше осени этого года

Александр Барышников, управляющий фондом Майнинг УК Рекорд Капитал
Александр Барышников
Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Биткоин продолжает торговаться в зоне повышенной неопределенности. Вторник наглядно показал, как хрупко сейчас рыночное равновесие. Цена поднималась до 78 080 долларов, но стоило появиться новостям об ударах США в Ормузском проливе — и биткоин за несколько часов рухнул на 3%, закрывшись на 75 930 долларов. Индекс страха и жадности опустился до 26 — рынок явно нервничает. На уровне 78 600 долларов покупатели раз за разом упираются в активные продажи, и это тревожный сигнал для них.
Биткоин и другие: думайте и следите за главным
19 мая, 16:41
Главный вопрос сейчас — удержится ли поддержка в зоне 74 300–75 000 долларов. Если геополитика обострится или данные по индексу цен личного потребления (PCE) в четверг окажутся горячее ожиданий, Федеральная резервная система не получит повода снижать ставку — и тогда именно этот уровень примет удар. Критически важно следить за притоками в биткоин-ETF: при слабом спросе со стороны институционалов падение может ускориться даже без новых негативных новостей.
До конца текущей недели ситуация на рынке останется настороженной. Уровень 78 600 долларов для покупателей биткоина недостижим — каждый раз, когда цена к нему подбирается, кто-то активно продает. Минимальный уровень цены биткоина на исходе весны находится в зоне 74 300–75 000 долларов.
Позитивный сценарий тоже присутствует, но он полностью зависит от дипломатии. Подписание рамочного соглашения с Ираном может спровоцировать мощный импульс вверх по всем рисковым активам — биткоину в том числе. Однако работает классическое правило: "покупай ожидания, продавай факты". Даже в случае позитивных новостей ралли может оказаться коротким. Возобновление притоков в спотовые ETF станет первым сигналом к развороту. Пока конкретики нет — рынок ждет, и ждет настороженно.
Согласно циклическому анализу, завершение "криптозимы" ожидается в середине осени текущего года. Этому будет предшествовать оптимистичная картина с притоком капитала, позитивными регуляторными и монетарными нарративами из США вокруг биткоина и отрасли промышленного майнинга.
Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
