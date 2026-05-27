Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима
2026-05-27T12:49+0300
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Биткоин продолжает торговаться в зоне повышенной неопределенности. Вторник наглядно показал, как хрупко сейчас рыночное равновесие. Цена поднималась до 78 080 долларов, но стоило появиться новостям об ударах США в Ормузском проливе — и биткоин за несколько часов рухнул на 3%, закрывшись на 75 930 долларов. Индекс страха и жадности опустился до 26 — рынок явно нервничает. На уровне 78 600 долларов покупатели раз за разом упираются в активные продажи, и это тревожный сигнал для них.Главный вопрос сейчас — удержится ли поддержка в зоне 74 300–75 000 долларов. Если геополитика обострится или данные по индексу цен личного потребления (PCE) в четверг окажутся горячее ожиданий, Федеральная резервная система не получит повода снижать ставку — и тогда именно этот уровень примет удар. Критически важно следить за притоками в биткоин-ETF: при слабом спросе со стороны институционалов падение может ускориться даже без новых негативных новостей.До конца текущей недели ситуация на рынке останется настороженной. Уровень 78 600 долларов для покупателей биткоина недостижим — каждый раз, когда цена к нему подбирается, кто-то активно продает. Минимальный уровень цены биткоина на исходе весны находится в зоне 74 300–75 000 долларов.Позитивный сценарий тоже присутствует, но он полностью зависит от дипломатии. Подписание рамочного соглашения с Ираном может спровоцировать мощный импульс вверх по всем рисковым активам — биткоину в том числе. Однако работает классическое правило: "покупай ожидания, продавай факты". Даже в случае позитивных новостей ралли может оказаться коротким. Возобновление притоков в спотовые ETF станет первым сигналом к развороту. Пока конкретики нет — рынок ждет, и ждет настороженно.Согласно циклическому анализу, завершение "криптозимы" ожидается в середине осени текущего года. Этому будет предшествовать оптимистичная картина с притоком капитала, позитивными регуляторными и монетарными нарративами из США вокруг биткоина и отрасли промышленного майнинга. Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
Барышников: завершения "криптозимы" следует ждать не раньше осени этого года
Александр Барышников
Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
