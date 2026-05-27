https://1prime.ru/20260527/crypto-870253243.html

Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима

Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима - 27.05.2026, ПРАЙМ

Биткоин балансирует на грани: когда закончится криптозима

Биткоин продолжает торговаться в зоне повышенной неопределенности. Вторник наглядно показал, как хрупко сейчас рыночное равновесие. Цена поднималась до 78 080... | 27.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-27T12:49+0300

2026-05-27T12:49+0300

2026-05-27T12:49+0300

финансы

сша

ормузский пролив

иран

рынок криптовалюты

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870253243.jpg?1779875379

МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Биткоин продолжает торговаться в зоне повышенной неопределенности. Вторник наглядно показал, как хрупко сейчас рыночное равновесие. Цена поднималась до 78 080 долларов, но стоило появиться новостям об ударах США в Ормузском проливе — и биткоин за несколько часов рухнул на 3%, закрывшись на 75 930 долларов. Индекс страха и жадности опустился до 26 — рынок явно нервничает. На уровне 78 600 долларов покупатели раз за разом упираются в активные продажи, и это тревожный сигнал для них.Главный вопрос сейчас — удержится ли поддержка в зоне 74 300–75 000 долларов. Если геополитика обострится или данные по индексу цен личного потребления (PCE) в четверг окажутся горячее ожиданий, Федеральная резервная система не получит повода снижать ставку — и тогда именно этот уровень примет удар. Критически важно следить за притоками в биткоин-ETF: при слабом спросе со стороны институционалов падение может ускориться даже без новых негативных новостей.До конца текущей недели ситуация на рынке останется настороженной. Уровень 78 600 долларов для покупателей биткоина недостижим — каждый раз, когда цена к нему подбирается, кто-то активно продает. Минимальный уровень цены биткоина на исходе весны находится в зоне 74 300–75 000 долларов.Позитивный сценарий тоже присутствует, но он полностью зависит от дипломатии. Подписание рамочного соглашения с Ираном может спровоцировать мощный импульс вверх по всем рисковым активам — биткоину в том числе. Однако работает классическое правило: "покупай ожидания, продавай факты". Даже в случае позитивных новостей ралли может оказаться коротким. Возобновление притоков в спотовые ETF станет первым сигналом к развороту. Пока конкретики нет — рынок ждет, и ждет настороженно.Согласно циклическому анализу, завершение "криптозимы" ожидается в середине осени текущего года. Этому будет предшествовать оптимистичная картина с притоком капитала, позитивными регуляторными и монетарными нарративами из США вокруг биткоина и отрасли промышленного майнинга. Автор: Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

https://1prime.ru/20260519/crypto-870050125.html

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

финансы, сша, ормузский пролив, иран, рынок криптовалюты, биткоин