Более 32 тысяч пострадавших от паводков в Дагестане получили выплаты

2026-05-27T00:48+0300

МАХАЧКАЛА, 27 мая - ПРАЙМ. Более 32 тысяч человек в Дагестане, пострадавшие от паводков, получили выплаты, сообщается в канале ГУ МЧС России по республике на платформе "Макс". Во вторник в Махачкале под председательством директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олега Мануйло прошло заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне. "Как было доложено на комиссии, в Дагестане восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. Всего различные выплаты получили более 32 тысяч пострадавших жителей республики, из них за последнюю неделю – 6400 человек", – говорится в сообщении. Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.

