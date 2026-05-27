Делегация Уганды примет участие в ПМЭФ в этом году

2026-05-27T03:55+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Делегация Уганды примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, это очень важное международное событие, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге. "Я буду руководить делегацией из Уганды (на ПМЭФ - ред.). Международный форум - очень важное событие, и мы всегда обретаем важные знакомства в рамках этого мероприятия. Мы будем в Санкт-Петербурге на следующей неделе", - сказал посол. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

уганда, москва, санкт-петербург