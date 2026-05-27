Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за I квартал в 29,05 рубля - 27.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за I квартал в 29,05 рубля
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за I квартал в 29,05 рубля

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего российского золотодобытчика ПАО "Полюс" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого квартала в размере 29,05 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщает компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Полюс" из средств чистой прибыли ПАО "Полюс", полученной по результатам первого квартала 2026 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Полюс" по результатам первого квартала 2026 года в денежной форме в размере 29 (двадцать девять) рублей 05 (пять) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", - говорится в сообщении.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано 13 июля.
Внеочередное собрание акционеров ПАО "Полюс" по вопросу выплаты дивидендов за первый квартал пройдет 30 июня в заочной форме, уточнили в компании.
"Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное... Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2026 года... Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года", - говорится в сообщении.
"Полюс" выплачивал финальные дивиденды по результатам прошлого года в размере 70,85 рубля на акцию, а также по итогам первых трех кварталов - в размере 56,8 рубля на акцию.
Согласно обновленной дивидендной политике компании, целевой размер дивидендов остается на уровне 30% от EBITDA, а выплаты планируется проводить не реже двух раз в год в зависимости от ряда факторов с учетом соблюдения интересов акционеров и планов развития предприятия.
"Полюс" - крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из шести ведущих в мире. Основные ее предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
 
