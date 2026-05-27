Шохин: тезис о необходимости разогревать экономику не утратил актуальности
Тезис о том, что экономику России необходимо разогревать, не утратил своей актуальности, именно поэтому президент России дал поручение о дополнительных мерах поддержки деловой активности.
2026-05-27T03:37+0300
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Тезис о том, что экономику России необходимо разогревать, не утратил своей актуальности, именно поэтому президент России дал поручение о дополнительных мерах поддержки деловой активности, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
В апреле Шохин говорил, что для восстановления инвестиций и экономической активности ключевая ставка в России должна снизиться ближе к 10%. Он также отмечал, что будет "не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет".
"Наш тезис - о том, что экономика достаточно охладилась и пора ее разогревать, пока она не оказалась в переохлажденном состоянии - этот тезис не только имеет право на существование, но он получает дополнительные аргументы", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Именно поэтому, добавил глава РСПП, президент поручил правительству разработать дополнительные инструменты и механизмы поддержки деловой активности, экономического роста.
Шохин напомнил, что в январе-феврале динамика ВВП России была отрицательной, а данные марта-апреля "чуть выправили ситуацию".
Ранее в интервью РИА Новости глава РСПП отмечал, что взвешенная политика по обелению экономики, программы роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
