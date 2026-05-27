Выработка электроэнергии в России в январе-апреле выросла на 1,4%

2026-05-27T19:53+0300

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в январе-апреле выросла на 1,4% в годовом выражении, до 428 миллиардов кВт.ч, в апреле снизилась на 0,1% по сравнению с апрелем 2025 года и на 9,8% по сравнению с мартом этого года - до 95,9 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Росстата. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-апреле увеличили выработку электроэнергии на 0,2% в годовом выражении – до 291 миллиарда кВт.ч. В апреле выработка ТЭС снизилась на 0,8% в годовом выражении и на 15,3% в месячном и составила 62 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за четыре месяца произвели 64,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 6,8% больше, чем год назад. В апреле выработка ГЭС составила 17,4 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 10,9% в годовом выражении и на 8% в месячном. Генерация электричества на АЭС за январь-апрель выросла на 1,3% - до 70,3 миллиарда кВт.ч. При этом в апреле она снизилась на 8,4% в годовом выражении и на 3,3% в месячном - до 15,8 миллиарда кВт.ч.

